Варикозу можна уникнути! Три корисні звички для збереження здоров’я твоїх вен

Варикозне розширення вен, на жаль, дуже поширена патологія. Вона може мати серйозні наслідки для здоров’я, якщо її не лікувати.

Провідний венозний хірург у Великій Британії професор Марк Уайтлі розповів для видання Express, які щоденні звички допоможуть тобі зберегти вени в гарному стані, а також уникнути варикозу.

Як уникнути варикозу: три поради від лікаря

Регулярні фізичні вправи

Стояння або сидіння протягом тривалого часу може призвести до скупчення крові навколо вен стоп і ніг. З часом це послаблює стінки та клапани вен, через що й виникає варикоз.

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Тож щоденні помірні фізичні навантаження — найкраща профілактика варикозу. При цьому не варто перенапружуватись. Проста ходьба цілком підійде.

Регулярні фізичні вправи та активність дуже важливі для покращення кровообігу. Найкраща вправа для вен на ногах — це ходьба, — запевняє лікар.

Ще одним чудовим ранковим заняттям є йога. Адже згинання та розтягування тіла допомагає стискати та розтискати кровоносні судини. Це також сприяє покращенню кровообігу.

Вода зранку

Візьми за звичку завжди вранці пити чисту воду. Зневоднення спричиняє згущення крові, а відтак їй важче текти кровоносними судинами. Особливо важливо пити воду в спекотні літні дні.

Оскільки ми пітніємо протягом ночі, то корисно випити велику склянку води вранці після пробудження. Особливо, якщо тобі подобається чашка кави або чаю.

Вода або сік допоможуть збалансувати зневоднювальний ефект кофеїну, — каже Уайтлі.

Наскільки зволожене твоє тіло — можна визначити за кольором сечі. Чим він темніший, тим більше води тобі потрібно.

Вітамін С

Вітамін С — мінерал, на який багаті апельсини, полуниця, болгарський перець, помідори тощо.

Постійне включення до сніданку великої кількості продуктів, багатих вітаміном С, — це чудовий спосіб зміцнити загальний стан здоров’я, а також знизити ризик захворювання вен, — зазначає венозний хірург.

Вітамін С як сильний антиоксидант захищає клітини вен від вільних радикалів та допомагає зберегти їх міцність та еластичність. А ще завдяки цьому мінералу виробляється колаген, який також сприяє зміцненню кровоносних судин.

Через сидячий спосіб життя, неправильне харчування, шкідливі звички, тісний одяг лімфа не може вільно текти в нашому тілі. Прості вправи для запуску лімфи допоможуть тобі залишатись здоровим(-ою) та енергійним(-ою).

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