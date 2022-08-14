Варикоза можно избежать! Три полезных привычки для сохранения здоровья твоих вен

Варикозное расширение вен, к сожалению, очень распространенная патология. Она может иметь серьезные последствия для здоровья, если ее не лечить.

Ведущий венозный хирург Великобритании, профессор Марк Уайтли рассказал для издания Express, какие ежедневные привычки помогут тебе сохранить вены в хорошем состоянии, а также избежать варикоза.

Как предотвратить варикоз: простые советы от врача

Регулярные упражнения

Стояние или сидение в течение длительного времени может привести к скоплению крови вокруг вен стоп и ног. Со временем это ослабляет стенки и клапаны вен, из-за чего и возникает варикоз.

Сейчас также смотрят

Поэтому ежедневные умеренные физические нагрузки — лучшая профилактика варикоза. При этом не следует перенапрягаться. Простая ходьба вполне подойдет.

Регулярные физические упражнения и активность очень важны для улучшения кровообращения. Лучшее упражнение для вен на ногах — это ходьба, — уверяет врач.

Еще одним замечательным утренним занятием является йога. Поскольку растяжка тела помогает сжимать и разжимать кровеносные сосуды. Это также способствует улучшению кровообращения.

Вода утром

Возьми за привычку всегда утром пить чистую воду. Обезвоживание приводит к сгущению крови, а потому ей труднее течь по кровеносным сосудам. Особенно важно пить воду в жаркие летние дни.

Поскольку мы потеем в течение ночи, полезно выпить большой стакан воды утром после пробуждения. Особенно, если ты любишь чашечку кофе или чая.

Вода или сок помогут сбалансировать обезвоживающий эффект кофеина, — говорит Уайтли.

Насколько увлажнено твое тело — можно понять по цвету мочи. Чем он темнее, тем больше воды тебе нужно.

Витамин С

Витамин С — минерал, которым богаты апельсины, клубника, болгарский перец, помидоры и т.д.

Постоянное включение в завтрак большого количества продуктов, богатых витамином С, — это отличный способ укрепить общее состояние здоровья, а также снизить риск заболевания вен, — отмечает венозный хирург.

Витамин С как сильный антиоксидант защищает клетки вен от свободных радикалов и помогает сохранить их прочность и эластичность. А еще благодаря этому минералу вырабатывается коллаген, который также способствует укреплению кровеносных сосудов.

Из-за сидячего образа жизни, неправильного питания, вредных привычек, тесной одежды лимфа не может свободно течь в нашем теле. Простые упражнения для запуска лимфы помогут тебе оставаться здоровым и энергичным.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!