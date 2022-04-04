Ну все, начался нервный тик. Разбираем, почему у тебя дергается глаз

Когда человек находится в постоянном стрессе или слишком много работает, его организм истощается. Это может вызвать видимые и не видимые проблемы, например, часто страдают нервы и мышцы.
Чаще всего мы чувствуем или видим, как дергается глаз. Говорим, что у нас начался нервный тик.
Причиной подергивания является самопроизвольное сокращение круговых мышц глаза.
Причиной подергивания является самопроизвольное сокращение круговых мышц глаза.
В большинстве случаев дергается именно нижнее веко, реже — верхнее.
Врачи считают, что в большинстве случаев подергивание глаза не является чем-то опасным и не указывает на какое-либо серьезное заболевание.
Как сообщает Healthline одними из факторов дёргания глаза являются:
В большинстве случаев спазм проходит сам. Быстрого решения этой проблемы нет.
Однако, чтобы ускорить “выздоровление”, можно пить меньше кофеина, нормализовать сон, увлажнять глаза.
Однако, чтобы ускорить “выздоровление”, можно пить меньше кофеина, нормализовать сон, увлажнять глаза.
Когда начинается спазм, не надо тереть глаза — это может усугубить проблему.
Подергивание глаза не несет угрозы, но если это повторяется регулярно, лучше проконсультироваться со специалистом.
Также к врачу следует обратиться, если есть следующие симптомы:
Надо постоянно проверять организм и не игнорировать “сигналы” сердца. Раньше мы рассказывали, что такое аритмия и как остановить ее приступ.