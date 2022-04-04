Ну все, начался нервный тик. Разбираем, почему у тебя дергается глаз

Когда человек находится в постоянном стрессе или слишком много работает, его организм истощается. Это может вызвать видимые и не видимые проблемы, например, часто страдают нервы и мышцы.

Чаще всего мы чувствуем или видим, как дергается глаз. Говорим, что у нас начался нервный тик.

Причиной подергивания является самопроизвольное сокращение круговых мышц глаза.

В большинстве случаев дергается именно нижнее веко, реже — верхнее.

Врачи считают, что в большинстве случаев подергивание глаза не является чем-то опасным и не указывает на какое-либо серьезное заболевание.

Причины возникновения

Как сообщает Healthline одними из факторов дёргания глаза являются:

раздражение глаз,

астенопия (усталость глаз после зрительной работы),

недостаток сна,

физическая нагрузка,

побочные эффекты лекарств,

стресс,

употребление алкоголя, табака или кофеина.

Как избавиться

В большинстве случаев спазм проходит сам. Быстрого решения этой проблемы нет.

Однако, чтобы ускорить “выздоровление”, можно пить меньше кофеина, нормализовать сон, увлажнять глаза.

Когда начинается спазм, не надо тереть глаза — это может усугубить проблему.

Стоит ли обращаться к врачу

Подергивание глаза не несет угрозы, но если это повторяется регулярно, лучше проконсультироваться со специалистом.

Также к врачу следует обратиться, если есть следующие симптомы:

глаз покрасневший, опухший и есть необычные выделения,

верхнее веко нависает,

глаз полностью закрывается каждый раз, когда ваши веки дергаются,

подергивание длится несколько недель,

начинают дергаться другие части лица.

Надо постоянно проверять организм и не игнорировать “сигналы” сердца. Раньше мы рассказывали, что такое аритмия и как остановить ее приступ.