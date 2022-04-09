Проблемы с кожей? Расскажем о дерматологической аптечке в условиях войны

Постоянные стресс и волнения приводят к проблемам с кожей. Она может пересыхать, трескаться, может появиться сыпь.

Не у всех есть возможность обратиться к врачу, поэтому мы расскажем о средствах для первой помощи коже.

Хорошо, если у тебя какие-нибудь из препаратов есть дома или ты можешь докупить их в аптеке. Что положить в дерматологическую аптечку подробно рассказала врач-дерматолог Екатерина Мельник.

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Чем обработать ранения

Базовый набор на случай небольших ранений:

Антисептик не спиртовый (Хлоргексидин, Октенисепт, Бетадин).

Метилурацил с мірамистином мазь — для заживления трещин на коже, мелких ранений.

Левомиколь мазь — для ранений, сопровождающихся выраженным воспалением, болезненностью, нагноением. Обладает антибактериальным и ранозаживляющим действием. Наносить на рану 3-4 раза в день и забинтовывать.

Однако следует помнить простые правила:

Первое — в свежую открытую рану, из которой идет кровь, никакие мази не кладем.

Второе — ватой раны не обрабатываем. Поскольку волокна ваты прилипают к тканям и препятствуют заживлению. А также становятся средой для размножения бактерий и причиной нагноения.

Следует использовать стерильную марлю, смоченную не спиртовым антисептиком.

Препараты для хронических дерматологических заболеваний

Для обострений псориаза, атопического дерматита:

трехкомпонентный гормональный крем, содержащий противогрибковый компонент и антибиотик (Тридерм или Триакутан);

крем с топическим ингибитором кальционеврина — для высыпаний на лице и аногенитальном участке (туда нельзя наносить сильные гормональные мази!);

эмолиент — увлажняющее средство для тела.

Если у тебя обострение акне — топические ретиноиды в фиксированной комбинации с бензоилпероксидом или антибиотиком (Эффезел или Дерива С МS).

Для обострения розацеа:

топический иверментин (солантра крем);

крем с топическим ингибитором кальционеврина (Элидел или Протопик);

крем/гель с метранидазолом (Розамет или Метрогил);

крем с азелаиновой кислотой (Скинорен или Акнестоп).

Эти и другие препараты по уходу за кожей ты можешь положить в дерматологическую аптечку, но пользоваться ими нужно строго по рекомендации врача.

Не назначай себе медикаменты и применяй их без консультации специалиста только в экстренных случаях!

От постоянного нервного напряжения может страдать не только кожа, но и нервная система. Раньше мы рассказывали, почему дергается глаз и что при этом делать.