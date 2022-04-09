Проблемы с кожей? Расскажем о дерматологической аптечке в условиях войны

Постоянные стресс и волнения приводят к проблемам с кожей. Она может пересыхать, трескаться, может появиться сыпь.
Не у всех есть возможность обратиться к врачу, поэтому мы расскажем о средствах для первой помощи коже.
Хорошо, если у тебя какие-нибудь из препаратов есть дома или ты можешь докупить их в аптеке. Что положить в дерматологическую аптечку подробно рассказала врач-дерматолог Екатерина Мельник.
Базовый набор на случай небольших ранений:
Однако следует помнить простые правила:
Первое — в свежую открытую рану, из которой идет кровь, никакие мази не кладем.
Второе — ватой раны не обрабатываем. Поскольку волокна ваты прилипают к тканям и препятствуют заживлению. А также становятся средой для размножения бактерий и причиной нагноения.
Следует использовать стерильную марлю, смоченную не спиртовым антисептиком.
Следует использовать стерильную марлю, смоченную не спиртовым антисептиком.
Для обострений псориаза, атопического дерматита:
Если у тебя обострение акне — топические ретиноиды в фиксированной комбинации с бензоилпероксидом или антибиотиком (Эффезел или Дерива С МS).
Для обострения розацеа:
Эти и другие препараты по уходу за кожей ты можешь положить в дерматологическую аптечку, но пользоваться ими нужно строго по рекомендации врача.
Эти и другие препараты по уходу за кожей ты можешь положить в дерматологическую аптечку, но пользоваться ими нужно строго по рекомендации врача.
От постоянного нервного напряжения может страдать не только кожа, но и нервная система. Раньше мы рассказывали, почему дергается глаз и что при этом делать.