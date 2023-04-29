Без молочных масок или пилинга дома! Советы и методы, как избавиться от постакне

Кожа — как лакмус, сигнализирует нам обо всех нарушениях, происходящих внутри организма. Но от воспалений на коже и следов от сыпи страдают многие женщины и мужчины. Такие рубцы и пигментированные следы также называют постакне.

Часто, чтобы избавиться от следов от акне или других воспалений, люди обращаются к народным методам или домашним процедурам. Как следствие, такое “лечение” может только ухудшить состояние или не принести желаемого результата.

Избавиться от постакне — не сложно, если посещать косметолога и дерматолога, соблюдать пару правил ухода за собой. Мы нашли несколько советов косметологов, как можно избавиться от постакне.

Почему возникает постакне

Акне и угри — воспалительные высыпания, ухудшающие внешний вид кожи. Возникать акне может по разным причинам: от неправильного питания до вредного ухода за кожей.

А вот постакне возникает обычно после выдавливания акне или его неправильного лечения.

Потемнения и рубцы на месте акне появляются вследствие нарушения пигментации на коже и травмирования кожного покрова, из-за которого ухудшается эластичность и регенеративные функции.

Для того чтобы избавиться от постакне, необходимо лечение у косметолога-дерматолога и использование соответствующих препаратов.

Как избавиться от постакне: советы в домашнем уходе

Обычно врач косметолог-дерматолог проводит осмотр пораженного участка кожи и разрабатывает индивидуальный курс лечения, который состоит из прямого лечения и советов по домашнему уходу.

Распространенно на лечебных этапах врач предлагает пациенту несколько продуктов, чтобы устранить следы постакне.

Кремы и сыворотки с АНА-кислотами, которые отшелушивают верхний, омертвевший слой кожи, освещают пигментные пятна и регулируют рельеф дермы. Пиллинги на основе молочной кислоты, которые может делать только врач. Средства, содержащие салициловую кислоту — для лечения причины, то есть — акне. Они очищают поры, снимают отечность, устраняют покраснение, отшелушивают верхний слой кожи, активизируют регенерационные процессы.

Также врачи рекомендуют пересмотреть свой рацион и привычные вещи, которыми ты пользуешься.

Не употребляй вредную, жирную, острую пищу, сладкие газированные напитки;

Пей много воды;

Откажись от кофе и черного чая;

Меняй полотенце для лица каждые два дня, или пользуйся бумажными полотенцами;

Не касайся лица грязными руками.

Как избавиться от постакне: салонные процедуры

Если рубцы постакне стали слишком глубокими, то только домашний уход здесь не поможет. Тогда врач может предложить различные салонные процедуры для борьбы с постакне.

Химический пилинг — использование веществ с высокой концентрацией кислот, которые помогают вернуть коже эластичность и ровный тон. Дермабразия — шлифование дермы, где используются мелкие щеточки и фрезы, счищающие верхний слой кожи. Так эстетические недостатки стираются, а кожа — обновляется. Лазерная шлифовка — один из видов дермабразии, где шлифование происходит с помощью лазера. Инъекции от постакне. Хирургическое удаление шрамов.

Чтобы не обращаться к врачу с проблемой, лучше работать на ее опережение! О том, почему появляется акне и как правильно лечить, мы писали в нашем другом материале.

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