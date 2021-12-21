“Снова этот прыщик?”: дерматолог о причинах появления и лечения акне

Опять стоишь перед зеркалом и думаешь: “Откуда снова этот прыщик?” Хочется только побыстрее убрать его и забыть, но он становится все больше и, кажется, решил прожить на этом замечательном лице свою длинную и счастливую жизнь.

Многие рекламы говорят о борьбе с акне, однако не всегда понятно, каким образом оно связано с такими ненавистными прыщами.

Как объясняет дерматолог Наталья Подколзина, прыщи являются лишь составляющей акне.

Что такое акне?

Акне, или “обычные угри” — это заболевание жирной кожи, при котором сальные железы кожи производят избыточное количество кожного сала. Поэтому поры закупориваются мертвыми клетками и кожным салом.

Как утверждает дерматолог, иногда процесс останавливается на этом этапе, из-за чего возникают черные и белые угри. Их также называют “ретенциальные акне”.

Однако бывают и более сложные случаи, когда бактерии размножаются в кожном сале и вызывают воспаление на коже. В результате возникают поверхностные прыщи, которые называются пустулами, или более глубокие, тяжелые и болезненные поражения, которые называются узлами.

Какие есть стадии акне?

Первая стадия. Легкая степень характеризуется наличием на коже комедонов (закупоренный бурогец, который тяжело выдавить — ред.) без признаков воспаления. Присутствуют единичные прыщи. Лечение может проводиться в домашних условиях.

Вторая стадия. Количество папул и пустул (пузырьки на коже, которые могут болеть — ред.) может достигать 10-20 штук. Присутствуют признаки воспаления. Если лечение второй стадии акне не откладывать, прогноз благоприятный. Однако курс длится обычно не менее 1,5 месяца.

Третья стадия. Считается тяжелой формой угревой сыпи. Признаки воспалительного процесса сильно выражены. Количество прыщей увеличивается до 40 штук. Лечение третей стадии акне требует специальной комплексной терапии.

Четвертая стадия. Самая тяжелая форма заболевания. Проявляется большим количеством папул, пустул и узлов разных размеров. Гнойные прыщи больших размеров могут оставлять рубцы на коже.

Акне беспокоит только подростков?

Наталья Подколзина уверяет, что прыщи могут появляться в разном возрасте.

К примеру, акне у новорожденных обычно связаны с гормонами, которые передались малышу от матери. У них чаще всего встречаются закрытые комедоны, которые не сопровождаются воспалительным процессом. Если есть акне у новорожденного, лечение не является необходимостью, но важно правильно ухаживать за нежной кожей младенца.

У 90% подростков могут появляться прыщи, вызванные гормональными перестройками, происходящими на фоне полового созревания. В этом возрасте уже необходимо подбирать лечение согласно стадии заболевания.

Акне у мужчин и женщин после 30 лет обычно возникают на фоне различных заболеваний (например, эндокринной или пищеварительной системы, гормональных сбоев и т.д.).

Почему косметические средства не лечат акне до конца?

Многие ошибочно считают, что прыщи на лице, спине и шее возникают у людей, которые не соблюдают правила личной гигиены, утверждает Наталья Подколзина.

Поскольку причина заболевания не определена правильно, то и лечение не может быть ограничено только косметическими средствами.

Какие внутренние факторы способствуют возникновению акне?

Вызвать угревую сыпь могут разные факторы:

Гормональные нарушения. Вызывают прыщи гормональные сбои. Повышение уровня андрогенов (тестостерона) приводит к чрезмерной выработке кожного сала. Из-за гормональной перестройки акне в подростковом возрасте встречается у девочек и мальчиков. Из-за смены стероидных гормонов прыщи появляются у женщин перед менструацией.

Эндокринные заболевания. Сбои в работе эндокринной системы приводят к нарушению гормонального баланса.

Гиперкератоз. Утолщение кожного покрова обычно спровоцировано дефицитом витамина A, а также механическим или химическим воздействием.

Болезни желудочно-кишечного тракта. Неправильное питание и некоторые патологии пищеварительной системы приводят к чрезмерной выработке кожного сала. Чаще это происходит при недостатке незаменимых аминокислот и преобладании простых углеводов. Угри на лице могут появиться на фоне гастрита, дисбактериоза кишечника, воспаления поджелудочной железы и других заболеваний.

Наследственная склонность. Если у родителей были акне, высока вероятность того, что они будут и у детей в той или иной степени.

К условно провоцирующим факторам можно отнести ослабление иммунитета и постоянные стрессы, когда защитные силы также снижаются. Риски развития воспалительного процесса в этом случае увеличиваются.

Какие внешние факторы способствуют возникновению акне?

Спровоцировать появление акне на лбу, щеках или шее могут:

Косметика. Так называемая комедогенная косметика способна закупоривать поры. При применении некоторых косметических средств на поверхности кожи образуется микропленка, не пропускающая секрет сальных желез наружу.

Ультрафиолет. В умеренных количествах ультрафиолет подсушивает и дезинфицирует прыщи на теле, но в слишком больших дозах способен усиливать воспалительный процесс.

Жаркий и влажный климат. В большинстве случаев приводит к обострению угревой сыпи. Прыщи обычно появляются в местах повышенной выработки пота.

Чрезмерная чистоплотность. Не только плохая гигиена, но и чрезмерно частое умывание, особенно со специальными средствами, вызывает развитие акне. Дело в том, что в этом случае кожные покровы становятся сухими, а потому снижаются их защитные свойства, проще говоря, происходит инфицирование клеток.

Контакт с химическими веществами. Контакт с некоторыми веществами способен привести к утолщению поверхностного слоя кожного покрова, что становится причиной закупорки пор.

Прием некоторых лекарств. В частности, это относится к стероидным препаратам, способным повлиять на гормональный фон. У женщин при отмене оральных контрацептивов после длительного применения могут появиться прыщи. Проходят они обычно без стороннего вмешательства в течение двух месяцев.

Какие правила питания для пациентов с акне? Следует ли соблюдать диету на протяжении всей жизни?

В свою очередь врач-терапевт и диетолог Юлия Поворознюк объясняет, что в случае возникновения акне или наличия склонности к этому заболеванию нужно не налегать прежде всего на сладкие молочные продукты. К примеру: сырники, запеканки, сладкие йогурты.

Эти продукты богаты на инсулин и в любом случае будут вызывать закупорку пор и образование акне у людей, которые генетически к этому склонны. А это почти все люди, у которых когда-нибудь было акне.

Как утверждает Юлия Поворознюк, лактоза — это молочный сахар, который всегда вызывает акне. Поэтому если у вас есть склонность к проблемам с кожей, то важно стараться употреблять безлактозное молоко.

Даже если оно и кажется несладким, однако этот молочный сахар-лактоза стимулирует акне у склонных к нему людей.

Поэтому и все другие молочные продукты, такие как молоко, йогурт, сметана, нужно употреблять без лактозы или не употреблять вообще.

В случае, если у вас есть склонность к возникновению акне, диетолог советует соблюдать диету практически на протяжении всей жизни.

Однако, если у тебя появились высыпания и акне после соблюдения карантинных мер предосторожности, читай в нашем материале о проблемах с кожей лица после маски.