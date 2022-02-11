“Постоянно борюсь с акне. Нужно ли пересмотреть питание?”

Врач акушер-гинеколог
На своей странице в Instagram врач акушер-гинеколог Ольга Белоконь рассказала, как связано питание и акне.
— Начнем с молока и молочных продуктов (МП).
Молоко содержит инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1), предшественники мужских половых гормонов, насыщенные жирные кислоты.
Высокий уровень этих веществ может приводить к увеличению выработки кожного сала и количества клеток кожи, способствующих закупориванию волосяного фолликула и, как следствие, к возникновению акне.
Исключи молоко — пройдет акне, но на деле оказывается, что не все так просто.
Исключи молоко — пройдет акне, но на деле оказывается, что не все так просто.
В 2018 году в журнале Nutrients были опубликованы результаты большого систематического обзора (14 исследований и более 78 тысяч участников).
По итогам:
Нет причин рекомендовать людям с акне исключать все молочные продукты.
Ферментированные МП (кефир, ряженка, айран, творог) благоприятно сказываются на кишечной флоре, работе вашей иммунной системы, снижают риски воспалительных процессов и способствуют нормальному функционированию ЖКТ.
В январе текущего года был опубликован систематический обзор 11 клинических испытаний и 42 обзорных исследований (с 2009 по 2020 годы).
Результаты показали, что существует несколько диетических факторов, связанных с акне:
Защитную роль против акне играли:
Средиземноморский рацион может быть вашей профилактической мерой либо частью комплексной терапии в борьбе с акне.
Он включает в себя большое количество фруктов и овощей, зерновые крупы, хлеб и изделия из муки грубого помола, растительные жиры, умеренное потребление красного мяса и птицы.
За последние десять лет появились исследования, показывающие слабую связь между употреблением шоколада и акне. Однако это не означает, что нужно полностью исключить шоколад из своей жизни.
Выделение любой пищи в качестве главного “злодея” прыщей не может быть правильным и адекватным подходом.
Выделение любой пищи в качестве главного “злодея” прыщей не может быть правильным и адекватным подходом.
Комбинированный стресс, связанный с нервным отказом от шоколада и других “плохих” продуктов, сам по себе может привести к акне. Это будет в большей степени последствие стресса, а не “плохого” питания.
Следовательно, людям с акне подходит то же самое здоровое и сбалансированное питание (возможно, с чуть с большим количеством ограничений), рекомендованное всем, независимо от наличия/отсутствия кожных или каких-либо других заболеваний.
Полезное питание — это залог не только здоровой и красивой кожи лица, но и всего организма. Мы потребляем много вредных продуктов, в которых содержится избыточное количество соли. Ранее мы рассказывали о пользе и вреде соли для организма.