Советы

“Постоянно борюсь с акне. Нужно ли пересмотреть питание?”

Отвечает
Ольга Білоконь акушер-гінеколог
Ольга Белоконь

Врач акушер-гинеколог

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 февраля 2022, 13:00
Як пов'язані акне і харчування
Фото: Pexels

Советы

“Постоянно борюсь с акне. Нужно ли пересмотреть питание?”
Отвечает
Ольга Білоконь акушер-гінеколог
Ольга Белоконь
Врач акушер-гинеколог

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