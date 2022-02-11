“Постоянно борюсь с акне. Нужно ли пересмотреть питание?”

На своей странице в Instagram врач акушер-гинеколог Ольга Белоконь рассказала, как связано питание и акне.

Молочные продукты

— Начнем с молока и молочных продуктов (МП).

Молоко содержит инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1), предшественники мужских половых гормонов, насыщенные жирные кислоты.

Высокий уровень этих веществ может приводить к увеличению выработки кожного сала и количества клеток кожи, способствующих закупориванию волосяного фолликула и, как следствие, к возникновению акне.

Исключи молоко — пройдет акне, но на деле оказывается, что не все так просто.

В 2018 году в журнале Nutrients были опубликованы результаты большого систематического обзора (14 исследований и более 78 тысяч участников).

По итогам:

исследования показали слабую связь между потреблением молочных продуктов и акне;

исследователи отметили предвзятость многих публикаций;

многие из проведенных исследований были низкого качества, и сделать общие выводы сложно.

Нет причин рекомендовать людям с акне исключать все молочные продукты.

Ферментированные МП (кефир, ряженка, айран, творог) благоприятно сказываются на кишечной флоре, работе вашей иммунной системы, снижают риски воспалительных процессов и способствуют нормальному функционированию ЖКТ.

В январе текущего года был опубликован систематический обзор 11 клинических испытаний и 42 обзорных исследований (с 2009 по 2020 годы).

Результаты показали, что существует несколько диетических факторов, связанных с акне:

диета с высоким гликемическим индексом;



некоторые молочные продукты;



фастфуд;

шоколад;

низкий уровень потребления сырых овощей.

Защитную роль против акне играли:

частое употребление фруктов и овощей (более трех дней в неделю)

наличие в рационе рыбы.



Средиземноморский рацион может быть вашей профилактической мерой либо частью комплексной терапии в борьбе с акне.

Он включает в себя большое количество фруктов и овощей, зерновые крупы, хлеб и изделия из муки грубого помола, растительные жиры, умеренное потребление красного мяса и птицы.

Шоколад

За последние десять лет появились исследования, показывающие слабую связь между употреблением шоколада и акне. Однако это не означает, что нужно полностью исключить шоколад из своей жизни.

Выделение любой пищи в качестве главного “злодея” прыщей не может быть правильным и адекватным подходом.

Комбинированный стресс, связанный с нервным отказом от шоколада и других “плохих” продуктов, сам по себе может привести к акне. Это будет в большей степени последствие стресса, а не “плохого” питания.

Следовательно, людям с акне подходит то же самое здоровое и сбалансированное питание (возможно, с чуть с большим количеством ограничений), рекомендованное всем, независимо от наличия/отсутствия кожных или каких-либо других заболеваний.

Полезное питание — это залог не только здоровой и красивой кожи лица, но и всего организма. Мы потребляем много вредных продуктов, в которых содержится избыточное количество соли. Ранее мы рассказывали о пользе и вреде соли для организма.