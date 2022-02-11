Поради

“Постійно борюся з акне. Чи потрібно переглянути харчування?”

Відповідає
Ольга Білоконь акушер-гінеколог
Ольга Білоконь

Лікарка акушерка-гінекологиня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Лютого 2022, 13:00
Як пов'язані акне і харчування
Фото: Pexels

Поради

“Постійно борюся з акне. Чи потрібно переглянути харчування?”
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Ольга Білоконь акушер-гінеколог
Ольга Білоконь
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