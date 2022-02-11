“Постійно борюся з акне. Чи потрібно переглянути харчування?”

На своїй сторінці в Instagram лікарка акушерка-гінекологиня Ольга Білоконь розповіла, як пов’язане харчування та акне.

Молочні продукти

— Почнемо з молока та молочних продуктів (МП).

Молоко містить інсуліноподібний фактор росту (ІФР-1), попередники чоловічих статевих гормонів, насичені жирні кислоти.

Високий рівень цих речовин може призводити до збільшення вироблення шкірного сала та кількості клітин шкіри, які сприяють закупорюванню волосяного фолікула і, як наслідок, виникненню акне.

Виключи молоко — пройде акне, але насправді виявляється, що все не так просто.

У 2018 році в журналі Nutrients були опубліковані результати великого систематичного огляду (14 досліджень та понад 78 тисяч учасників).

За підсумками:

дослідження показали слабкий зв’язок між споживанням молочних продуктів та акне;

дослідники зауважили упередженість багатьох публікацій;

багато проведених досліджень були низької якості, зробити загальні висновки складно.

Немає причин рекомендувати людям з акне виключати всі молочні продукти.

Ферментовані МП (кефір, ряжанка, айран, сир) сприятливо позначаються на кишковій флорі, роботі вашої імунної системи, знижують ризики запальних процесів та сприяють нормальному функціонуванню ШКТ.

У січні поточного року було опубліковано систематичний огляд 11 клінічних випробувань та 42 оглядових досліджень (з 2009 по 2020 роки).

Результати показали, що існує кілька дієтичних факторів, пов’язаних з акне:

дієта з високим глікемічним індексом;

деякі молочні продукти;

фастфуд;

шоколад;

низький рівень споживання сирих овочів.

Захисну роль проти акне відігравали:

часте вживання фруктів та овочів (понад три дні на тиждень);

наявність у раціоні риби.

Середземноморський раціон може бути вашою профілактичною мірою або ж частиною комплексної терапії у боротьбі з акне.

Він передбачає велику кількість фруктів та овочів, зернові крупи, хліб і вироби з борошна грубого помелу, рослинні жири, помірне споживання червоного м’яса та птиці.

Шоколад

За останні десять років з’явилися дослідження, що показують слабкий зв’язок між вживанням шоколаду та акне. Однак це не означає, що потрібно повністю виключити шоколад зі свого життя.

Виділення будь-якої їжі як головного “лиходія” прищів не може бути правильним і адекватним підходом.

Комбінований стрес, пов’язаний з нервовою відмовою від шоколаду та інших “поганих” продуктів, сам по собі може призвести до акне. Це буде більшою мірою наслідком стресу, а не “поганого” харчування.

Отже, для людей з акне підходить те саме здорове і збалансоване харчування (може, з певною кількістю обмежень), яке рекомендоване всім, незалежно від наявності/відсутності у вас шкірних або інших захворювань.

Корисне харчування — це запорука не тільки здорової шкіри обличчя, а й усього організму. Ми споживаємо багато шкідливих продуктів, що містять надмірну кількість солі. Раніше ми розповідали про користь та шкоду солі для організму.