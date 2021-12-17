Як уникнути проблем зі шкірою після носіння маски — поради дерматолога та косметологині

Під час пандемії ми всі мусимо носити маски. Вони захищають організм від вірусів, однак можуть спричинити проблеми зі шкірою обличчя. Подразнення шкіри, посилене висипання та акне.

У медицині навіть з’явився новий неофіційний термін — “маскне”. Маска та акне — висипання на шкірі.

Дедалі більше людей страждають від проблем зі шкірою обличчя через постійне носіння масок.

— У мене прям такі глибокі прищі вилазять: запалення, подразнення та почервоніння. Просто по зоні нижньої щелепи, — розповідає пані Ангеліна.

Але кількість висипів можна зменшити, якщо шити маски з натуральної тканини з фіксаторами.

Також обов’язковою умовою є те, що маска має повністю закривати підборіддя, адже медичні зазвичай “їздять” по підборіддю, що призводить до запалень та почервоніння.

Чому виникають проблеми зі шкірою

Крім підборіддя потерпають ніс та щоки. Дерматологи кажуть: якщо довго носити маску, на цих ділянках шкіри можуть з’являтися почервоніння, подразнення і навіть невеликі рани.

До того ж часто люди носять маску не за розміром, тож від тертя утворюються мікротріщини, а відтак – і висипи.

— Дуже часто ми бачимо маски, які перетягують обличчя. Іде ішемія, стискання, здавлення, і це дуже погано. Також людина відчуває подразнення у вигляді свербежу.

А коли вмивається — бачить подразнення у вигляді почервоніння Це все ознаки запалення шкіри в зоні, де знаходиться маска, — розповідає дерматолог Олександр Літус.

Одноразову маску медики радять міняти кожні 2–3 години.

Якщо носити довше, накопичуються волога, піт, шкірне сало та бруд. Обережними слід бути і з косметикою, особливо з тональним кремом, адже він забиває пори.

Тональний крем і маска — це фактично два антагоністи, — наголошує дерматолог.

Догляд за шкірою

Отже, в період пандемії треба посилено доглядати за шкірою обличчя. Її слід тонізувати, зволожувати й очищувати.

Очищення має бути двічі на день — зранку і ввечері.

Якщо шкіра схильна до висипів, треба перед наступним надягненням маски протирати її лосьйоном, який буде знімати бруд, який у нас створюється в умовах носіння маски, — радить косметологиня Ярослава Орхименко.

Лікувати постраждале обличчя можна не тільки косметичними засобами, а й звичайним відваром ромашки чи календули, який має протизапальні, ранозагоювальні та антимікробні властивості.

Зараз є навіть косметичні засоби з екстрактами різних трав, наприклад подорожника.

Подорожник має унікальну речовину аукубін – це такий бактерицидний засіб, який допомагає боротися з акне.

Через карантинні норми страждає не тільки наше обличчя. Через те, що ми часто використовуємо антисептики, шкіра наших рук пересихає.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як врятувати шкіру рук після використання антисептика.