Как избежать проблем с кожей после ношения маски — советы дерматолога и косметолога

Во время пандемии мы все обязательно должны носить маски. Они защищают организм от вирусов, однако могут вызвать проблемы с кожей лица. Раздражение, усиленная сыпь и акне.

В медицине даже появился новый неофициальный термин — “маскне”. Маска и акне — сыпь на коже.

Все больше и больше людей страдают проблемами с кожей лица из-за постоянного ношения масок.

— У меня прям такие глубокие прыщи вылезают: воспаление, раздражение и краснота. Просто по зоне нижней челюсти, — рассказывает Ангелина.

Но количество сыпи можно уменьшить, если шить маски из натуральной ткани с фиксаторами. Также обязательным условием является то, что маска должна полностью закрывать подбородок, ведь медицинские обычно “ездят” по подбородку, что приводит к воспалению и покраснению.

Почему возникают проблемы с кожей

Кроме подбородка, страдают нос и щеки. Дерматологи говорят: если долго носить маску, на этих участках кожи могут появляться краснота, раздражение и даже небольшие раны.

К тому же часто люди носят маску не по размеру, поэтому от трения образуются микротрещины, а затем — и сыпь.

— Очень часто мы видим маски, перетягивающие лицо. Идет ишемия, сжатие, сдавливание, и это очень плохо. Также человек испытывает раздражение в виде зуда.

А когда умывается — видит раздражение в виде покраснения. Это все признаки воспаления кожи в зоне, где находится маска, — рассказывает дерматолог Александр Литус.

Одноразовую маску медики советуют менять каждые 2-3 часа.

Если носить дольше — накапливаются влага, пот, кожное сало и грязь. Осторожнее следует быть и с косметикой, особенно с тональным кремом, ведь он забивает поры.

Тональный крем и маска — это, в принципе, два антагониста, — отмечает дерматолог.

Итак, в период пандемии нужно усиленно ухаживать за кожей лица. Ее следует тонизировать, увлажнять и очищать.

Очищать нужно два раза в день — утром и вечером.

Если кожа подвержена сыпи, нужно перед следующим надеванием маски протирать ее лосьоном, который будет снимать грязь, которая у нас создается в условиях ношения маски, — советует косметолог Ярослава Орхименко.

Лечить пострадавшее лицо можно не только косметическими средствами, но и обычным отваром ромашки или календулы, обладающим противовоспалительными, ранозаживляющими и антимикробными свойствами.

Сейчас есть даже косметические средства с экстрактами разных трав, например подорожника.

Подорожник имеет уникальное вещество аукубин — это такое бактерицидное средство, которое помогает бороться с акне.

Из-за карантинных норм страдает не только наше лицо. Из-за того, что мы часто используем антисептики, кожа наших рук пересыхает.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как спасти кожу рук после использования антисептика.