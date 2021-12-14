Как защитить кожу рук от антисептика — рассказывает фармацевт

Очередная волна коронавируса заставляет нас и дальше использовать защитные маски и антисептики. Иногда слишком старательно, мы стараемся уберечь наши руки от бактерий и вирусов, дезинфицируя их ежечасно.

Чем это грозит нашей коже, как предотвратить ее сухость и аллергические реакции, поделилась фармацевт Яна Украинская.

Чрезмерное использование спиртовых и других антисептиков (без надобности) очень сушит кожу, что способствует появлению микротрещин, а это открытые ворота к инфекциям и бактериям, — объясняет она.

Так, спиртосодержащие антисептики денатурируют (разрушают) белки, на которые попадают, поэтому погибают и вирусные капсиды (оболочки), и ладони становятся жесткими, как наждачная бумага, добавляет бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Кроме того, по словам экс-главы Минздрава, спиртовые антисептики или частое мытье мылом лишают кожу липидов (жиров, например керамидов), из-за чего кожа становится, как пергамент.

Как правильно пользоваться антисептиком?

Яна Украинская отмечает, эффективными считаются антисептики с концентрацией спирта не менее 60% (по некоторым данным, не менее 70%).

То есть, как бы забавно это не звучало, мыть руки водкой нет смысла.

В состав таких санитайзеров входят этанол, изопропиловый спирт и н-пропанол. Для того чтобы такой раствор подействовал, нужно наносить его на ладони в количестве не менее 3 мл.

Чтобы создать такое количество с помощью антисептика-спрея, на него нужно нажать не менее 27 раз! Поэтому эксперт советует использовать баночки не с распылителем, а позволяющие выдавить средства сколько нужно.

Обрабатывать руки спиртовыми антисептиками следует не импульсивно, а по правилам — после контактов с любыми поверхностями в общественных местах и ​​перед тем, как браться за дверную ручку квартиры (доставать ключи из кармана).

Насчет оптимально разрешенного количества нанесения антисептика в день эксперты не говорят. Эта цифра зависит от того, какой у вас тип кожи и есть ли кожные заболевания.

Мыло как альтернатива санитайзеру

В качестве альтернативы антисептику при дезинфекции рук специалист предлагает использовать обычное мыло.

Вирусы имеют липидную (жировую) оболочку. Мыло, говоря простыми словами, растворяет эту оболочку и нейтрализует вирусы. То же самое делает спирт, — комментирует она.

Впрочем, следует учитывать, что мыло должно быть с нейтральным уровнем Ph (5,5). В противном случае высокий уровень щелочей может привести к нарушению микрофлоры кожи рук.

Также лучше отдать предпочтение непарфюмированному мылу. Поскольку жидкие мыла обычно содержат ароматизаторы и консерванты, которые могут стать причиной аллергического контактного дерматита.

Относительно самой процедуры Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует мыть их не менее 20 секунд, чтобы защитить организм от попадания болезнетворных бактерий и микробов.

Антисептик после мыла — не лучший вариант

Эксперты не советуют использовать антисептик сразу после мытья рук. В случае, если нужно продезинфицировать кожу при взаимодействии с подозрительной поверхностью, применять только спиртосодержащие растворы.

Мыло и санитайзер оказывают агрессивное воздействие на липидный слой кожи рук, а вода вымывает его. Поэтому человек может испытывать жжение, используя их одновременно.

Только представьте: мыло — хлорированная вода — спиртовой антисептик — все это разрушает защитный микробиом нашей кожи.

В чем польза резиновых перчаток?

Сейчас мы не только чаще дезинфицируем и моем руки, но и чаще убираем дом. И, конечно, во время этих процедур применяем агрессивные дезинфекторы.

Поэтому эксперты советуют обязательно, когда «освежаете» дом, использовать защитные средства — резиновые перчатки, чтобы уменьшить губительное влияние бытовой химии.

Крем — важная часть дезинфекционного ритуала

Самый простой способ уменьшить негативное влияние антисептика на кожу рук — увлажняющий крем. Отдавайте предпочтение кремам с натуральными маслами, жирорастворимыми витаминами, ланолином.

Процент спирта и глицерина при этом должен быть минимальным — его указывают в конце состава.

Кремы с высоким содержанием спирта быстро впитываются в кожу и не способствуют её увлажнению, наоборот — еще больше пересушивают.

Альтернативой может стать качественный детский крем. В общем, состав крема для рук должен быть максимально простым, так как именно большое количество компонентов может привести к возникновению аллергической реакции.

Также после мытья рук не рекомендуется сильно тереть руки полотенцем, этим вы можете только ухудшить состояние кожи — нанести микроповреждения. Лучше стряхнуть ладони несколько раз над раковиной и легонько промокнуть бумажным или обычным полотенцем.

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