Як захистити шкіру рук від антисептика — розповідає фармацевтка

Чергова хвиля коронавірусу змушує нас і надалі користуватися захисними масками й антисептиками. Інколи занадто завзято, ми прагнемо вберегти наші руки від бактерій та вірусів, дезінфікуючи їх щогодини.

Чим це загрожує нашій шкірі, як запобігти її сухості та алергіям, поділилася фармацевтка Яна Українська.

Надмірне використання спиртових та інших антисептиків (без потреби) дуже сушить шкіру, що сприяє появі мікротріщин, а це — відкриті ворота до інфекцій та бактерій, — пояснює вона.

Зокрема, спиртовмісні антисептики денатурують (руйнують) білки, на які потрапляють, тому гинуть і вірусні капсиди (оболонки). У результаті долоні стають жорсткими, як наждачний папір, додає колишня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун.

Також, за словами екс-очільниці МОЗ, спиртові антисептики чи часте миття милом позбавляють шкіру ліпідів (тобто жирів, наприклад, керамідів), через що шкіра стає, як пергамент.

Як правильно користуватись антисептиком?

За словами Яни Української, ефективними вважаються антисептики з концентрацією спирту не менш як 60% (за деякими даними, не менш як 70%).

Тобто, як би кумедно це не прозвучало, мити руки горілкою немає сенсу.

До складу таких санітайзерів входять етанол, ізопропиловий спирт і н-пропанол. Для того, щоб такий розчин подіяв, потрібно наносити його на долоні у кількості не менше ніж 3 мл.

Щоб створити таку кількість за допомогою антисептика-спрея, на нього потрібно натиснути 27 разів! Тому експертка радить використовувати баночки не з розпилювачем, а такі, що дозволять видавити засобу скільки потрібно.

Обробляти руки спиртовими антисептиками слід не імпульсивно, а за правилами — після контактів з будь-якими поверхнями в громадських місцях і перед тим, як братися за дверну ручку квартири (діставати ключі з кишені).

Своєю чергою, про оптимально дозволену кількість нанесення антисептика на день експерти не говорять. Ця цифра залежить від того, який у вас тип шкіри та чи наявні шкірні захворювання.

Мило як альтернатива санітайзеру

У якості альтернативи антисептику для дезінфекції рук фахівчиня пропонує використовувати звичайне мило.

Віруси мають ліпідну (жирову) оболонку. Мило, кажучи простими словами, розчиняє цю оболонку та нейтралізує віруси. Те ж саме робить спирт, — коментує вона.

Утім, потрібно зважати, що мило має бути з нейтральним рівнем Ph (5,5). В іншому разі високий рівень лугів може призвести до порушення мікрофлори шкіри рук.

Також краще надати перевагу непарфумованому милу. Оскільки рідкі мила зазвичай містять ароматизатори та консерванти, які можуть стати причиною алергічного контактного дерматиту.

Щодо самої процедури, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує мити їх не менше ніж 20 секунд, щоб захистити організм від потрапляння хвороботворних бактерій та мікробів.

Антисептик після мила — не найкращий варіант

Експерти не радять використовувати антисептик одразу після миття рук. У разі, якщо треба продезінфікувати шкіру при взаємодії з підозрілою поверхнею, застосовувати тільки спиртовмісні розчини.

Мило та санітайзер агресивно впливають на ліпідний шар шкіри рук, а вода вимиває його. Через це людина може відчувати печіння, використовуючи їх одночасно.

Лише уявіть: мило — хлорована вода — спиртовий антисептик — все це руйнує захисний мікробіом нашої шкіри.

Чим корисні гумові рукавички?

Нині ми не лише частіше дезінфікуємо та миємо руки, але й частіше прибираємо оселю. І, звичайно, під час цих процедур застосовуємо агресивні дезінфектори.

Тож експерти радять обов’язково, коли «освіжаєте» дім, користуватися захисними засобами — гумовими рукавичками, щоби зменшити руйнівний вплив побутової хімії.

Крем — важлива частина дезінфекційного ритуалу

Найпростіший спосіб зменшити негативний вплив антисептика на шкіру рук — зволожувальний крем. Надавайте перевагу кремам із натуральними оліями, жиророзчинними вітамінами, ланоліном.

Натомість процент спирту та гліцерину має бути мінімальним. Його вказують наприкінці складу.

Креми з високим вмістом спирту швидко вбираються шкірою й не сприяють її зволоженню, навпаки — ще більше пересушують. Альтернативою може стати якісний дитячий крем.

Загалом склад крему для рук має бути максимально простим, бо саме велика кількість компонентів може призвести до виникнення алергічної реакції.

Також після миття рук не рекомендується сильно терти руки рушником. Цим ви можете лише погіршити стан шкіри — нанести мікропошкодження. Краще обтрусити долоні кілька разів над раковиною і легенько промокнути паперовим чи звичайним рушничком.

Для підтримання здоров’я та краси шкіри також рекомендуємо почитати про шкоду тонального крему. Разом із дерматологинею розібратися, чому “тоналка” — не панацея і які проблеми вона провокує.