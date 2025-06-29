Часті походи до косметолога кращі за щоденний догляд? Що кажуть лікарі

Гладенька глянцева шкіра, невидимі пори, пружність та зволоження — саме такий ідеал описують нам сотні косметологічних процедур та засобів. Але ось біда: навіть часті відвідини косметолога не гарантують бажаного ефекту надовго і за якийсь час шкіра знову “втрачає” блиск.

Чи варто постійно повертатися до кабінету косметолога і чи дійсно це забезпечить красу шкіри надовго? Дерматологи ат косметологи відповіли на це виданню The New York Times. Вікна-новини переповідають найголовніше далі у матеріалі.

Як косметологічні процедури впливають на твою шкіру

За словами дерматологині Сьюзен Массік, існує безліч процедур для шкіри обличчя. Зокрема, стандартні включають глибоке очищення, відлущування, зволоження, масаж, а іноді й видавлювання з пор надлишкового шкірного сала.

Є процедури, які розроблені спеціально для розвʼязання конкретних проблем зі шкірою, таких як акне, пігментація, сухість тощо.

Більшість процедур прискорюють оновлення клітин шкіри, що може допомогти освітлити колір обличчя, згладити його текстуру та зменшити пори, — каже лікарка.

Окрім того, є й інші процедури, які позитивно впливають на шкіру, яка не має гострих захворювань. Наприклад, масаж покращує кровообіг та зменшує набряклість.

Є й інший аспект, на який звертають увагу лікарі: під час процедури ти можеш розслабитися та відпочити, що позитивно впливає на емоційний стан людини.

Як продовжити ефект від косметологічних процедур

Косметологиня Міхальскі-МакНілі зазначила, що ефект від косметологічних процедур може тривати від кількох днів до кількох тижнів. Все тому, що епідерміс природно оновлюється кожного місяця.

— Коли це відбувається, мертві клітини шкіри накопичуються та можуть закупорювати пори, що потенційно може призвести до появи акне та тьмяної шкіри, — пояснила вона. За словами лікарки, систематичний догляд та процедури кожні чотири-вісім тижнів можуть підтримувати здоровий процес оновлення клітин, що може посилити вироблення колагену та покращити пружність шкіри. Процедури мають бути підібрані під твій тип шкіри, аби вони дали тривалий ефект. Систематичні процедури можуть позитивно вплинути на майже всі типи шкіри, але у тебе не має бути активних інфекцій шкіри, рани тощо. Та більш ефективним є не постійне відвідування косметолога, а правильно підібраний та щоденний догляд. Ці звички краще борються із появою зморщок та тьмяністю шкіри, ніж косметологічні процедури. Раніше ми розповідали тобі, як доглядати за шкірою щодня та яких помилок варто уникати.

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