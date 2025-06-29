Частые походы к косметологу лучше ежедневного ухода? Что говорят врачи

Гладкая глянцевая кожа, невидимые поры, упругость и увлажнение — именно такой идеал описывают нам сотни косметологических процедур и средств. Но вот беда: даже частое посещение косметолога не гарантирует желаемого эффекта надолго и через некоторое время кожа снова “теряет” блеск.

Стоит ли постоянно возвращаться в кабинет косметолога и действительно ли это обеспечит красоту кожи надолго? Дерматологи и косметологи ответили на это изданию The New York Times. Вікна-новини пересказывают самое главное в материале.

Как косметологические процедуры влияют на твою кожу

По словам дерматолога Сьюзен Массик, существует множество процедур для кожи лица. В частности, стандартные включают глубокую очистку, отшелушивание, увлажнение, массаж, а иногда и выдавливание из пор избыточного кожного сала.

Есть процедуры, разработанные специально для решения конкретных проблем с кожей, таких как акне, пигментация, сухость и т.д.

Большинство процедур ускоряют обновления клеток кожи, что может помочь осветить цвет лица, сгладить его текстуру и уменьшить поры, — говорит врач.

Кроме того, есть и другие процедуры, положительно влияющие на кожу, не имеющую острых заболеваний. Например, массаж улучшает кровообращение и уменьшает отечность.

Есть и другой аспект, на который обращают внимание врачи: во время процедуры ты можешь расслабиться и отдохнуть, что положительно влияет на эмоциональное состояние человека.

Как продолжить эффект от косметологических процедур

Косметолог Михальски-МакНили отметила, что эффект от косметологических процедур может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Все потому, что эпидермис естественно обновляется каждый месяц.

— Когда это происходит, мертвые клетки кожи накапливаются и могут закупоривать поры, что может привести к появлению акне и тусклой кожи, — пояснила она.

По словам врача, систематический уход и процедуры каждые четыре-восемь недель могут поддерживать здоровый процесс обновления клеток, что может усилить выработку коллагена и улучшить упругость кожи.

Процедуры должны быть подобраны под тип кожи, чтобы они дали длительный эффект.

Систематические процедуры могут положительно повлиять на почти все типы кожи, но у тебя не должно быть активных инфекций кожи, раны и т.д.

Но более эффективно не постоянное посещение косметолога, а правильно подобранный и ежедневный уход. Эти привычки лучше борются с появлением морщин и тусклостью кожи, чем косметологические процедуры. Раньше мы рассказывали тебе, как ухаживать за кожей каждый день и каких ошибок следует избегать.

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