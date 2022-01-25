“Дружина пропонує відмовитися від солі. Чи справді вона така шкідлива?”

Тема солі у світі здоров’я завжди викликає чимало суперечок. Більшість дорослих — близько 90% — споживають її у надмірній кількості, здебільшого з готовими продуктами. Через це виникає безліч ризиків для організму.

Та чи все так жахливо?

Яка користь від солі?

Сіль складається з натрію та хлору, які є одними з найважливіших та біологічно значущих елементів для організму. Їхня користь незаперечна, і дієта, яка повністю виключає з раціону сіль, може нашкодити.

Яка шкода від солі?

Нестача натрію трапляється доволі рідко, а ось надлишок призводить до порушень серцево-судинної системи, підвищує тиск, терморегуляцію, збільшує ризик серцевих патологій у молодому віці.

У дітей він може порушити роботу нирок та підшлункової залози, нервової та ендокринної системи.

Як не вживати надмірну кількість солі?

Збалансувати надлишок натрію можна калієм, який міститься у таких продуктах, як картопля, броколі, батат, банани, помідори, гриби, апельсини та грейпфрути.

Також можна купувати збагачену йодом сіль і додавати її лише після приготування. У такий спосіб можна уникнути кулінарних неприємностей та поганих наслідків для здоров’я.

Окрім того, варто пам’ятати, що якщо вам їжа здається прісною на смак, то це не означає, що вона прісна для дитини. Попри це, підлітки потребують більше калорій для росту, тому мають їсти продукти, багаті натрієм.

Проте слід не забувати, що сіль присутня у багатьох продуктах. Наприклад, вона додається при виробництві в упаковану їжу, напівфабрикати, десерти й випічку, хліб.

Продукти, що містять дуже багато солі:

хлібобулочні вироби;

солодка випічка;

піца та бургери;

сири;

сосиски, ковбаси, в’ялене та копчене м’ясо, риба;

заготовки та консервація (навіть солодка): мариновані, солоні, квашені огірки, помідори, оливки;

солоні перекуси: попкорн, арахіс, соломка, крекери;

заготовлене м’ясо чи риба: паштети, тушонка, оселедець;

готові сніданки та соуси: пластівці, мюслі, соєвий чи кисло-солодкий соус.

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