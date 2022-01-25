Поради

“Дружина пропонує відмовитися від солі. Чи справді вона така шкідлива?”

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Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько

Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Січня 2022, 12:00
“Дружина пропонує відмовитися від солі. Чи справді вона така шкідлива?”
Фото: Unsplash

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Поради

“Дружина пропонує відмовитися від солі. Чи справді вона така шкідлива?”
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Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

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