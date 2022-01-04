Що їсти у січні — зимовий раціон для здорового життя

У морози хочеться з’їсти чогось теплого та калорійного. Це й не дивно, адже організму потрібно зігрітися й запастися поживними речовинами.
Що додати в раціон, щоб залишатися енергійними та здоровими, читай в матеріалі.
Віддавай перевагу сезонним овочам. Білоголова, червоноголова та брюссельска капуста, цибуля-шалот, редька, ріпа, буряк, картопля та пастернак — є, з чого обрати.
Пастернак можна готувати різноманітно: тушкувати, смажити, запікати, додавати в супи. Ним можна замінити картоплю. Тоді звична страва стане солодкувато-пряною з горіховим смаком.
Якщо маєш захворювання органів травлення, додай в раціон цей коренеплід, адже він містить розчинну й нерозчинну клітковину, вітаміни С, К та фолієву кислоту.
Якщо маєш захворювання органів травлення, додай в раціон цей коренеплід, адже він містить розчинну й нерозчинну клітковину, вітаміни С, К та фолієву кислоту.
А ще це джерело вітамінів Е, В6, магнію, тіаміну, фосфору, цинку, кальцію, заліза та рибофлавіну.
Якщо ж не хочеш експериментувати та віддаєш перевагу картоплі, то краще запікай, вари і тушкуй її з мінімумом доданої олії. Це допоможе зберегти корисні речовини.
А ще є гарна новина для тих, хто не любить чистити бульбу. Багато поживних речовин містяться саме у шкірці, тому запікай нечищену картоплю.
Це справжній скарб, що збагатить тебе вітамінами С, В6, калієм, марганцем, магнієм, фосфором, ніацином, фолієвою кислотою та клітковиною.
Це справжній скарб, що збагатить тебе вітамінами С, В6, калієм, марганцем, магнієм, фосфором, ніацином, фолієвою кислотою та клітковиною.
Що ж до цибулі, то усім здавна відомі її корисні властивості.
Вітаміни В6 та С, марганець, мідь, калій, залізо, магній, тіамін, фолієва та пантотенова кислоти — ось, чим може похвалитися цей овоч.
У зимову пору важливо підтримувати імунітет.
У цьому допоможуть цитрусові. Вони багаті не тільки на вітамін С, а й на пектини, вітаміни групи В, Р, деякі на провітамін А.
У цьому допоможуть цитрусові. Вони багаті не тільки на вітамін С, а й на пектини, вітаміни групи В, Р, деякі на провітамін А.
Тобі створять святковий настрій лимони, мандарини, ківі, айва, хурма та апельсини. Зверни увагу на останні.
Вони — джерело калію, фосфору й органічних кислот.
Королева всіх бобових — квасоля — прекрасно підійде для столу і як самостійна страва, і як інгредієнт до інших. Вона багата на розчинну та нерозчинну клітковину, білок, вітаміни групи В і фолати.
Уяви, 150 г дрібної вареної квасолі ховає у собі аж 15 г клітковини, покриває 20% денної потреби в залізі й 74% денної норми фолієвої кислоти.
А ще цей бобовий продукт містить кальцій, магній, фосфор, калій, цинк, мідь, марганець, селен, вітаміни В1, В6, Е і К.
Жири, що містяться в них, добре насичують та дають енергію.
А якщо ти маєш надію компенсувати нестачу поживних речовин штучними біодобавками, радимо прочитати, яка користь і шкода вітамінів.