Що їсти у січні — зимовий раціон для здорового життя

У морози хочеться з’їсти чогось теплого та калорійного. Це й не дивно, адже організму потрібно зігрітися й запастися поживними речовинами.

Що додати в раціон, щоб залишатися енергійними та здоровими, читай в матеріалі.

Овочі

Віддавай перевагу сезонним овочам. Білоголова, червоноголова та брюссельска капуста, цибуля-шалот, редька, ріпа, буряк, картопля та пастернак — є, з чого обрати.

Пастернак можна готувати різноманітно: тушкувати, смажити, запікати, додавати в супи. Ним можна замінити картоплю. Тоді звична страва стане солодкувато-пряною з горіховим смаком.

Якщо маєш захворювання органів травлення, додай в раціон цей коренеплід, адже він містить розчинну й нерозчинну клітковину, вітаміни С, К та фолієву кислоту.

А ще це джерело вітамінів Е, В6, магнію, тіаміну, фосфору, цинку, кальцію, заліза та рибофлавіну.

Якщо ж не хочеш експериментувати та віддаєш перевагу картоплі, то краще запікай, вари і тушкуй її з мінімумом доданої олії. Це допоможе зберегти корисні речовини.

А ще є гарна новина для тих, хто не любить чистити бульбу. Багато поживних речовин містяться саме у шкірці, тому запікай нечищену картоплю.

Це справжній скарб, що збагатить тебе вітамінами С, В6, калієм, марганцем, магнієм, фосфором, ніацином, фолієвою кислотою та клітковиною.

Що ж до цибулі, то усім здавна відомі її корисні властивості.

Вітаміни В6 та С, марганець, мідь, калій, залізо, магній, тіамін, фолієва та пантотенова кислоти — ось, чим може похвалитися цей овоч.

Фрукти

У зимову пору важливо підтримувати імунітет.

У цьому допоможуть цитрусові. Вони багаті не тільки на вітамін С, а й на пектини, вітаміни групи В, Р, деякі на провітамін А.

Тобі створять святковий настрій лимони, мандарини, ківі, айва, хурма та апельсини. Зверни увагу на останні.

Вони — джерело калію, фосфору й органічних кислот.

Бобові

Королева всіх бобових — квасоля — прекрасно підійде для столу і як самостійна страва, і як інгредієнт до інших. Вона багата на розчинну та нерозчинну клітковину, білок, вітаміни групи В і фолати.

Уяви, 150 г дрібної вареної квасолі ховає у собі аж 15 г клітковини, покриває 20% денної потреби в залізі й 74% денної норми фолієвої кислоти.

А ще цей бобовий продукт містить кальцій, магній, фосфор, калій, цинк, мідь, марганець, селен, вітаміни В1, В6, Е і К.

Горіхи

Жири, що містяться в них, добре насичують та дають енергію.

А якщо ти маєш надію компенсувати нестачу поживних речовин штучними біодобавками, радимо прочитати, яка користь і шкода вітамінів.