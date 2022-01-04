Їжа та рецепти

Що їсти у січні — зимовий раціон для здорового життя

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Січня 2022, 13:10
Які фрукти та овочі їсти взимку
Фото: Unsplash

Більше новин
Двоповерховий потяг Skoda
Укрзалізниця запустила двоповерховий потяг — яким маршрутом він курсуватиме
Аферисты
Ваша кімната — більше не ваша: як до киянина прийшли нові господарі його житла
Робота в офісі
Чи можна отримати гроші за невикористану відпустку?
Коронавірус 4 січня: статистика захворювань COVID-19 в Україні та світі
Коронавірус: статистика по Україні та які країни потерпають від Омікрону
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як їжа впливає на наш настрій
Риба — від тривог, горіхи — для мозку: як їжа впливає на наш настрій
Як не набрати вагу після Нового року
“Як не погладшати після Нового року?”
Чи можна запивати їжу водою
“Я звикла запивати їжу водою. Чи можна так робити?”
Новорічний стіл
Як заощадити на новорічному столі — аналіз супермаркетів

Відео
0:04:13
Аферисты

Ваша кімната — більше не ваша: як до киянина прийшли нові господарі його житла
0:01:16
USA
Масштабні лісові пожежі спалахнули в американському штаті Колорадо
0:03:25
Спасатель
Ризикував життям! Як хлопець витягнув бабусю і двох дітей з палаючого будинку
0:04:00
побиття медиків у Запоріжжі
Родичі померлого малюка жорстоко побили медиків — що стало причиною скандалу на Запоріжжі
0:20:00
Випуск 22.00
Вікна-новини. Випуск від 03.01.2022 (22:00)
0:00:45
Зеленский и Байден
Розмова Зеленського та Байдена: усі подробиці першого міжнародного дзвінка року
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 03.01.2022 (17:30)
0:03:11
Стоунхендж
Бетонні брили за півтора мільйона гривень: як у Харкові з’явився Стоунхендж
0:02:52
Тигри
Символ 2022 року любить смаколики? Як Київський зоопарк задобрює тигрів презентами
0:21:02
Привітання Зеленського з Новим роком 2022
Привітання Зеленського з Новим роком 2022!
Більше відео
Укрзалізниця запустила двоповерховий потяг — яким маршрутом він курсуватиме
Читати далі
Укрзалізниця запустила двоповерховий потяг — яким маршрутом він курсуватиме
Коронавірус: статистика по Україні та які країни потерпають від Омікрону
Читати далі
Коронавірус: статистика по Україні та які країни потерпають від Омікрону