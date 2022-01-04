Что есть в январе — зимний рацион для здоровой жизни

В морозы хочется съесть чего-то теплого и калорийного. Это неудивительно, ведь организму нужно согреться и запастись питательными веществами.

Что добавить в рацион, чтобы оставаться энергичными и здоровыми, читай в материале.

Овощи

Отдавай предпочтение сезонным овощам. Белокочанная, краснокочанная и брюссельская капуста, лук-шалот, редька, репа, свёкла, картофель и пастернак — есть, из чего выбрать.

Пастернак можно готовить разнообразно: тушить, жарить, запекать, добавлять в супы. Им можно заменить картофель. Тогда привычное блюдо станет сладковато-пряным с ореховым привкусом.

Если у тебя есть заболевания органов пищеварения, добавь в рацион этот корнеплод, ведь он содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, витамины С, К и фолиевую кислоту.

А еще это источник витаминов Е, В6, магния, тиамина, фосфора, цинка, кальция, железа и рибофлавина.

Если же не хочешь экспериментировать и предпочитаешь картофель, то лучше запекай, вари и туши его с минимумом добавленного масла. Это поможет сохранить полезные вещества.

А еще хорошая новость для тех, кто не любит чистить картошку. Многие питательные вещества содержатся именно в кожуре, поэтому запекай нечищенный картофель.

Это настоящее сокровище, которое обогатит тебя витаминами С, В6, калием, марганцем, магнием, фосфором, ниацином, фолиевой кислотой и клетчаткой.

Что же касается лука, то всем давно известны его полезные свойства.

Витамины В6 и С, марганец, медь, калий, железо, магний, тиамин, фолиевая и пантотеновая кислоты — вот, чем может похвастаться этот овощ.

Фрукты

Зимой важно поддерживать иммунитет.

В этом помогут цитрусовые. Они богаты не только витамином С, но и пектином, витаминами группы В, Р, некоторые провитамином А.

Тебе создадут праздничное настроение лимоны, мандарины, киви, айва, хурма и апельсины. Обрати внимание на последние.

Они являются источником калия, фосфора и органических кислот.

Бобовые

Королева всех бобовых — фасоль — прекрасно подойдет к столу и как самостоятельное блюдо, и как ингредиент к другим. Она богата растворимой и нерастворимой клетчаткой, белком, витаминами группы В и фолатами.

Представь, 150 г мелкой вареной фасоли прячет в себе аж 15 г клетчатки, покрывает 20% дневной потребности в железе и 74% дневной нормы фолиевой кислоты.

А еще этот продукт содержит кальций, магний, фосфор, калий, цинк, медь, марганец, селен, витамины В1, В6, Е и К.

Орехи

Содержащиеся в них жиры хорошо насыщают и дают энергию.

А если у тебя есть надежда компенсировать недостаток питательных веществ искусственными биодобавками, советуем прочитать, какая польза и вред витаминов.