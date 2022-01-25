“Жена предлагает отказаться от соли. Действительно ли она так вредна?”

Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт
Тема соли в мире здоровья всегда вызывает немало споров. Большинство взрослых — около 90% — потребляют ее в избыточном количестве, в основном с готовыми продуктами. Поэтому возникает множество рисков для организма.
Но все ли так ужасно?
Соль состоит из натрия и хлора, являющихся одними из самых важных и биологически значимых элементов для организма. Их польза неоспорима, и диета, полностью исключающая из рациона соль, может навредить.
Недостаток натрия наблюдается довольно редко, а вот избыток приводит к нарушениям сердечно-сосудистой системы, повышает давление, терморегуляцию, увеличивает риск сердечных патологий в молодом возрасте.
У детей он может нарушить работу почек и поджелудочной железы, нервной и эндокринной системы.
Сбалансировать избыток натрия можно калием, содержащимся в таких продуктах, как картофель, брокколи, батат, бананы, помидоры, грибы, апельсины и грейпфруты.
Также можно покупать обогащенную йодом соль и добавлять ее только после приготовления. Таким образом, можно избежать кулинарных неприятностей и плохих последствий для здоровья.
Кроме того, следует помнить, что если вам еда кажется пресной по вкусу, то это не значит, что она пресная для ребенка. Несмотря на это, подростки нуждаются в большем количестве калорий для роста, поэтому должны есть продукты, богатые натрием.
Однако не следует забывать, что соль присутствует во многих продуктах. К примеру, она добавляется при производстве в упакованную пищу, полуфабрикаты, десерты и выпечку, хлеб.
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