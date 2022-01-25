Советы

“Жена предлагает отказаться от соли. Действительно ли она так вредна?”

Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько

Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 января 2022, 12:00
“Жена предлагает отказаться от соли. Действительно ли она так вредна?”
Фото: Unsplash

Больше советов
Як змусити дитину їсти овочі
“Как приучить ребёнка есть овощи?
Смотреть больше

Советы

“Жена предлагает отказаться от соли. Действительно ли она так вредна?”
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Ребенок ходит в сад и постоянно болеет. Как защитить его от инфекций? Не водить?”
Отвечает
Доктор Комаровський
Доктор Комаровский
Врач-педиатр высшей категории

“Как правильно выбрать спортивную одежду для тренировки?”
Отвечает
Анита Луценко
Анита Луценко
Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог

“Я всегда выпиваю рюмку после ныряния в прорубь. Можно ли так делать?”
Отвечает
Терапевт і ендокринолог Олена Антонюк
Елена Антонюк
терапевт и эндокринолог

“Нет мотивации что-то делать, как справиться с эмоциональным выгоранием?”
Отвечает
Наталія Холоденко
Наталия Холоденко
Психолог, тренер личностного роста, телеэксперт

“Что делать, если автомобиль съехал в кювет?”
Отвечает
Інструктор
Сергей Кузнецов
частный сертифицированный инструктор по вождению
Український прапор
Читать дальше
Накопление войск, отъезд дипломатов и готовность Украины. Объясняем, что происходит на границах и как реагирует мир
Що таке пасивна агресія до себе
Читать дальше
Съедаешь себя изнутри? Расскажем, что такое пассивная агрессия и почему она возникает

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь