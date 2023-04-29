Без молочних масок чи пілінгу вдома! Поради та методи, як позбутися постакне

Шкіра — наче лакмус, сигналізує нам про всі порушення, які відбуваються всередині організму. Але від запалень на шкірі та слідів від висипів страждає багато жінок та чоловіків. Такі рубці та пігментовані сліди також називають постакне.
Часто щоб позбутися слідів від акне чи інших запалень, люди звертаються до народних методів чи домашніх процедур. Як наслідок, таке “лікування” може лише погіршити стан або не принести бажаного результату.
Позбутися постакне — не складно, якщо відвідувати косметолога і дерматолога та дотримуватися кількох правил догляду за собою. Ми знайшли декілька порад косметологів, як можна позбутися постакне.
Акне та вугрі — запальні висипання, які погіршують зовнішній вигляд шкіри. Виникати акне може з різних причин: від неправильного харчування до шкідливого догляду за шкірою.
А ось постакне виникає, зазвичай, після видавлення акне або його неправильного лікування.
А ось постакне виникає, зазвичай, після видавлення акне або його неправильного лікування.
Потемніння та рубці на місці акне з’являються внаслідок порушення пігментації на шкірі та травмування шкірного покриву, через яке погіршується еластичність та регенеративні функції.
Для того, щоб позбутися від постакне, необхідне лікування у косметолога-дерматолога та використання відповідних препаратів.
Зазвичай, лікар косметолог-дерматолог проводить огляд ураженої ділянки шкіри та розробляє індивідуальний курс лікування, який складається з прямого лікування та порад стосовно домашнього догляду.
Поширено на лікувальних етапах лікар пропонує пацієнту кілька продуктів, аби усунути сліди постакне.
Pexels
Також лікарі рекомендують переглянути свій раціон та звичні речі, якими ти користуєшся.
Якщо ж рубці постакне стали надто глибокими, то лише домашній догляд тут не допоможе. Тоді лікар може запропонувати різні салонні процедури для боротьби з постакне.
Аби не звертатися до лікаря із проблемою, краще працювати на її випередження! Про те, чому з’являється акне та як його правильно лікувати, ми писали в нашому іншому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!