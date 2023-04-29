Без молочних масок чи пілінгу вдома! Поради та методи, як позбутися постакне

Шкіра — наче лакмус, сигналізує нам про всі порушення, які відбуваються всередині організму. Але від запалень на шкірі та слідів від висипів страждає багато жінок та чоловіків. Такі рубці та пігментовані сліди також називають постакне.

Часто щоб позбутися слідів від акне чи інших запалень, люди звертаються до народних методів чи домашніх процедур. Як наслідок, таке “лікування” може лише погіршити стан або не принести бажаного результату.

Позбутися постакне — не складно, якщо відвідувати косметолога і дерматолога та дотримуватися кількох правил догляду за собою. Ми знайшли декілька порад косметологів, як можна позбутися постакне.

Чому виникає постакне

Акне та вугрі — запальні висипання, які погіршують зовнішній вигляд шкіри. Виникати акне може з різних причин: від неправильного харчування до шкідливого догляду за шкірою.

А ось постакне виникає, зазвичай, після видавлення акне або його неправильного лікування.

Потемніння та рубці на місці акне з’являються внаслідок порушення пігментації на шкірі та травмування шкірного покриву, через яке погіршується еластичність та регенеративні функції.

Для того, щоб позбутися від постакне, необхідне лікування у косметолога-дерматолога та використання відповідних препаратів.

Як позбутися постакне: поради в домашньому догляді

Зазвичай, лікар косметолог-дерматолог проводить огляд ураженої ділянки шкіри та розробляє індивідуальний курс лікування, який складається з прямого лікування та порад стосовно домашнього догляду.

Поширено на лікувальних етапах лікар пропонує пацієнту кілька продуктів, аби усунути сліди постакне.

Креми та сироватки з АНА-кислотами, які відлущують верхній, змертвілий шар шкіри, освітлюють пігментні плями та регулюють рельєф дерми. Пілінги на основі молочної кислоти, які може проводити лише лікар. Засоби, що містять саліцилову кислоту — для лікування причини, тобто — акне. Вони очищають пори, знімають набряклість, усувають почервоніння, відлущують верхній шар шкіри, активізують регенераційні процеси.

Також лікарі рекомендують переглянути свій раціон та звичні речі, якими ти користуєшся.

Не вживай шкідливу, масну, гостру їжу, солодкі газовані напої;

Пий багато води;

Відмовся від кави та чорного чаю;

Змінюй рушник для обличчя кожні два дні, або користуйся паперовими рушниками;

Не торкайся обличчя брудними руками.

Як позбутися постакне: салонні процедури

Якщо ж рубці постакне стали надто глибокими, то лише домашній догляд тут не допоможе. Тоді лікар може запропонувати різні салонні процедури для боротьби з постакне.

Хімічний пілінг — використання речовин з високою концентрацією кислот, які допомагають повернути шкірі еластичність та рівний тон. Дермабразія — шліфування дерми, де використовуються дрібні щіточки та фрези, які зчищають верхній шар шкіри. Так естетичні недоліки стираються, а шкіра — оновлюється. Лазерне шліфування — один із видів дермабразії, де шліфування відбувається за допомогою лазера. Ін’єкції від постакне. Хірургічне видалення шрамів.

Аби не звертатися до лікаря із проблемою, краще працювати на її випередження! Про те, чому з’являється акне та як його правильно лікувати, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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