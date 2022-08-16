Знову цей прищик? Дерматологиня про причини появи та лікування акне

Вкотре стоїш перед дзеркалом і думаєш: “Звідки знову цей прищик?” Хочеться лише швидко прибрати його та забути, але він стає все більшим і, здається, вирішив прожити на цьому чудовому обличчі своє довге і щасливе життя.

Багато реклам говорить про боротьбу з акне, проте не завжди зрозуміло, як саме воно пов’язане з такими ненависними прищами.

Як пояснює дерматологиня Наталія Подколзіна, прищі є лише складовою акне.

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Що таке акне?

Акне, або “звичайні вугрі” — це захворювання жирної шкіри, при якому сальні залози шкіри виробляють надмірну кількість шкірного сала. Через це пори закупорюються мертвими клітинами і шкірним салом.

Як стверджує дерматологиня, іноді процес зупиняється на цьому етапі, через що виникають чорні та білі вугрі. Їх також називають “ретенційні акне”.

Проте трапляються і складніші випадки, коли бактерії розмножуються в шкірному салі, викликаючи запалення на шкірі. Внаслідок цього виникають поверхневі прищі, які називаються пустулами, або глибші, важкі й болючі ураження, які називаються вузлами.

Які існують стадії акне?

Перша стадія. Легкий ступінь характеризується наявністю на шкірі комедонів (закупорений бугорець, який тяжко видавити — ред.) без ознак запалення. Наявні поодинокі прищі. Лікування може проводитися в домашніх умовах.

Друга стадія. Кількість папул і пустул (пухирці на шкірі, які можуть боліти — ред.) може досягати 10-20 штук. Наявні ознаки запалення. Якщо лікування другої стадії акне не відкладати, прогноз сприятливий. Однак курс триває зазвичай не менш як 1,5 місяця.

Третя стадія. Вважається важкою формою вугрового висипу. Ознаки запального процесу сильно виражені. Кількість прищів збільшується до 40 штук. Лікування третьої стадії акне вимагає спеціальної комплексної терапії.

Четверта стадія. Найважча форма захворювання. Проявляється великою кількістю папул, пустул і вузлів різних розмірів. Гнійні прищі великих розмірів можуть залишати після себе рубці на шкірі.

Акне турбує лише підлітків?

Наталія Подколзіна запевняє, що прищі можуть з’являтися в різному віці.

Наприклад, акне у новонароджених зазвичай пов’язані з гормонами, які передалися малюкові від матері. У них найчастіше трапляються закриті комедони, які не супроводжуються запальним процесом. Якщо є акне у новонародженого, лікування не є необхідністю, але важливо правильно доглядати за ніжною шкірою немовляти.

У 90% підлітків можуть з’являтися прищі, викликані гормональними перебудовами, що відбуваються на тлі статевого дозрівання. У цьому віці вже необхідно підбирати лікування відповідно до стадії захворювання.

Акне у чоловіків і жінок після 30 років зазвичай виникають на тлі різних захворювань (наприклад, ендокринної або травної системи, гормональних збоїв тощо).

Чому косметичні засоби не лікують акне до кінця?

Багато людей помилково вважають, що прищі на обличчі, спині та шиї виникають у людей, які не дотримуються правил особистої гігієни, стверджує Наталія Подколзіна.

Оскільки причина захворювання не визначена правильно, то і лікування не може обмежуватись лише косметичними засобами.

Які внутрішні чинники сприяють виникненню акне?

Викликати вугровий висип можуть різні фактори:

Гормональні порушення. Викликають прищі гормональні збої. Підвищення рівня андрогенів (тестостерону) призводить до надмірного вироблення шкірного сала. Через гормональну перебудову акне в підлітковому віці зустрічається у дівчаток і хлопчиків. Внаслідок зміни стероїдних гормонів прищі з’являються у жінок перед менструацією.

Ендокринні захворювання. Збої в роботі ендокринної системи призводять до порушення гормонального балансу.

Гіперкератоз. Потовщення шкірного покриву спровоковано зазвичай дефіцитом вітаміну A, а також механічним або хімічним впливом.

Хвороби шлунково-кишкового тракту. Неправильне харчування і деякі патології травної системи призводять до надмірного вироблення шкірного сала. Найчастіше це відбувається при нестачі незамінних амінокислот і переважанні простих вуглеводів. Вугрі можуть з’явитися на обличчі на тлі гастриту, дисбактеріозу кишківника, запалення підшлункової залози та інших захворювань.

Спадкова схильність. Якщо у батьків були акне, висока ймовірність, що вони так чи інакше будуть і у дітей.

До умовно провокуючих чинників можна віднести ослаблення імунітету і постійні стреси, коли захисні сили також знижуються. Ризики розвитку запального процесу в такому випадку збільшуються.

Які зовнішні чинники сприяють виникненню акне?

Спровокувати появу акне на лобі, щоках або шиї можуть:

Косметика. Так звана комедогенна косметика здатна закупорювати пори. При застосуванні деяких косметичних засобів на поверхні шкіри утворюється мікроплівка, яка не пропускає секрет сальних залоз назовні.

Ультрафіолет. У помірних кількостях ультрафіолет підсушує і дезінфікує прищі на тілі, але в надмірно великих дозах здатний підсилювати запальний процес.

Жаркий і вологий клімат. Здебільшого призводить до загострення вугрового висипу. Прищі зазвичай з’являються в місцях підвищеного вироблення поту.

Надмірна охайність. Не лише погана гігієна, але й надмірно часте умивання, особливо зі спеціальними засобами, викликає розвиток акне. Річ у тім, що в цьому випадку шкірні покриви стають сухими, а тому знижуються їхні захисні властивості, простіше — відбувається інфікування клітин.

Контакт з хімічними речовинами. Контакт з деякими речовинами здатний призвести до потовщення поверхневого шару шкірного покриву, що стає причиною закупорки пор.

Прийом деяких ліків. Зокрема, це стосується стероїдних препаратів, здатних вплинути на гормональний фон. У жінок при скасуванні оральних контрацептивів після тривалого застосування можуть теж з’явитися прищі. Проходять вони зазвичай самостійно протягом двох місяців.

Як харчуватися при акне? Чи варто дотримуватися дієти протягом усього життя?

Зі свого боку лікарка-терапевтка і дієтологиня Юлія Поворознюк пояснює, що у разі виникнення акне або наявності схильності до цього захворювання потрібно не налягати насамперед на солодкі молочні продукти. Наприклад: сирники, запіканки, солодкі йогурти.

Ці продукти багаті на інсулін й у будь-якому разі будуть викликати закупорення пор і утворення акне у людей, які генетично до цього схильні. А це майже усі люди, у яких коли-небудь було акне.

Як стверджує Юлія Поворознюк, лактоза — це молочний цукор, який завжди викликає акне. Тому якщо у вас є схильність до проблем зі шкірою, то важливо намагатись вживати безлактозне молоко.

Навіть якщо воно наче і здається не солодким, проте цей молочний цукор-лактоза стимулює акне у схильних до нього людей.

Тому й усі інші молочні продукти, як-от молоко, йогурт, сметана, потрібно вживати без лактози або не вживати взагалі.

У разі, якщо у вас є схильність до виникнення акне, дієтологиня радить дотримуватись дієти практично протягом усього життя.

Проте, якщо у тебе з’явились висипання та акне після дотримання запобіжних заходів, читай у нашому матеріалі про проблеми зі шкірою обличчя після маски.