Кожа на лице не радует? Читай, что такое розацеа и как бороться с этой болезнью

Недаром кожу человека называют зеркалом организма. В 90% случаев неприятная сыпь и кожные заболевания отражают проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Во время стресса, обусловленного войной, у некоторых людей обостряются хронические болезни, в том числе розацеа. Это происходит из-за нарушения пищеварения и не сбалансированного питания.
Нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько рассказала в своем блоге, что нужно знать о розацеа: причины, симптомы и лечение.
Розацеа — это хронический воспалительный дерматоз, проявляющийся в виде постоянного расширения сосудов на лице. Эту дерматологическую проблему также называют розовыми угрями или розовым акне.
Розацеа встречается примерно у 10% людей по всему миру. Чаще болезнь поражает светлокожих людей в возрасте от 40 до 50 лет.
Розацеа — результат сочетания нарушений регуляции иммунной системы, аномальной нервной и сосудистой сигнализации и дисбактериоза микроорганизмов, что приводит к чувствительности кожи и воспалениям, — пишет Голобородько.
Розацеа — результат сочетания нарушений регуляции иммунной системы, аномальной нервной и сосудистой сигнализации и дисбактериоза микроорганизмов, что приводит к чувствительности кожи и воспалениям, — пишет Голобородько.
Что касается аномальной сигнализации нервной системы, то подразумевается реакция на резкие изменения температуры, триггеры в пище (алкоголь, чай, кофе, какао и шоколад, пряности, цитрусы, томаты, корица и т.д.), эмоции гнева и смущения.
Еще одной причиной могут быть бактерии и клещи: Staphylococcus epidermidis, Demodex, Bacillus oleronius, Escherichia coli, Helicobacter pylori. Не диагностированные и запущенные болезни ЖКТ могут привести к дисбиозу микроорганизмов.
Среди наиболее распространенных симптомов розацеа выделяют:
Если у вас есть розацеа, следует диагностировать:
Голобородько советует людям с розацеа:
Постоянные стресс и волнения приводят к проблемам с кожей. Она может пересыхать, трескаться, могут появиться высыпания. Читай, как ухаживать за кожей во время войны.