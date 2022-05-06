Здоровье и красота

Кожа на лице не радует? Читай, что такое розацеа и как бороться с этой болезнью

Елена Яковлева, редактор сайта 06 мая 2022, 08:00
Розацеа - причини, симптоми, лікування
Фото: Unsplash, Pexels

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