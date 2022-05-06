Кожа на лице не радует? Читай, что такое розацеа и как бороться с этой болезнью

Недаром кожу человека называют зеркалом организма. В 90% случаев неприятная сыпь и кожные заболевания отражают проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Во время стресса, обусловленного войной, у некоторых людей обостряются хронические болезни, в том числе розацеа. Это происходит из-за нарушения пищеварения и не сбалансированного питания.

Нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько рассказала в своем блоге, что нужно знать о розацеа: причины, симптомы и лечение.

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Что такое розацеа

Розацеа — это хронический воспалительный дерматоз, проявляющийся в виде постоянного расширения сосудов на лице. Эту дерматологическую проблему также называют розовыми угрями или розовым акне.

Розацеа встречается примерно у 10% людей по всему миру. Чаще болезнь поражает светлокожих людей в возрасте от 40 до 50 лет.

Причины розацеа

Розацеа — результат сочетания нарушений регуляции иммунной системы, аномальной нервной и сосудистой сигнализации и дисбактериоза микроорганизмов, что приводит к чувствительности кожи и воспалениям, — пишет Голобородько.

Что касается аномальной сигнализации нервной системы, то подразумевается реакция на резкие изменения температуры, триггеры в пище (алкоголь, чай, кофе, какао и шоколад, пряности, цитрусы, томаты, корица и т.д.), эмоции гнева и смущения.

Еще одной причиной могут быть бактерии и клещи: Staphylococcus epidermidis, Demodex, Bacillus oleronius, Escherichia coli, Helicobacter pylori. Не диагностированные и запущенные болезни ЖКТ могут привести к дисбиозу микроорганизмов.

Симптомы розацеа

Среди наиболее распространенных симптомов розацеа выделяют:

покраснение кожи;

отеки;

рельефные, твердые, розовые угри;

гнойники;

заметные поверхностные кровеносные сосуды;

утолщенная кожа;

ринофима.

Лечение розацеа

Если у вас есть розацеа, следует диагностировать:

ферменты печени и желчного пузыря;

кислотность желудочного сока;

наличие гастрита, дуоденита, холецистита, панкреатита и т.п.;

флору кишечника на наличие вредных бактерий и грибов, молочницы, цистита, аллергических и аутоиммунных заболеваний.

Голобородько советует людям с розацеа:

Вылечить воспаление и убрать застои в организме. Работать над оздоровлением микробиома кишечника. Добавить в рацион пребиотики (лен, зелень, цикорий, лук, чеснок, холодный картофель, батат, кунжут, грибы и т.п.), пробиотики (квашеную капусту, йогурты и кефиры из цельного молока), омега-3 с преимуществом EPA, цинк (сульфат или пиколинат). Однако последний нельзя употреблять долго, иначе он вытеснит другие металлы. Избавиться от индивидуальных пищевых триггеров и пищи, после которой наблюдаете воспаление кожи (рафинированные зерна, сахар, молоко, сахарозаменители и т.д.). Соблюдать здоровый рацион. При этом специальной диеты для лечения розацеа не существует. Регулярно ходить в туалет — не реже одного раза в день. Использовать концентраты трав: элеутерококк, экстракт чеснока, экстракт грейпфрутовых косточек, берберин, масло орегано и т.д. Обратиться к нутрициологу, иммунологу, дерматологу, диетологу или гастроэнтерологу. Есть в расслабленном состоянии и наслаждаться едой.

Постоянные стресс и волнения приводят к проблемам с кожей. Она может пересыхать, трескаться, могут появиться высыпания. Читай, как ухаживать за кожей во время войны.