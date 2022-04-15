Все найкраще — просте! Рецепт класичної паски від Євгена Клопотенка

Зовсім скоро ми будемо їсти пасочки та влаштовувати бої крашанками, адже скоро Великдень, хоч і за таких жахливих умов.

Господині вже вимивають свою оселю та обирають, яку ж паску готувати. А ми скажемо, що нема чого гадати, адже класика — завжди вдалий вибір.

Рецептом класичної паски поділився на своєму сайті відомий шеф-кухар та переможець МастерШеф Євген Клопотенко.

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Великодня паска: класичний рецепт

Все відбувається покроково: приготування опари, випікання паски та прикрашання.

Інгредієнти:

750-800 г пшеничного борошна;

220 мл теплого молока 2,5%;

25 г живих дріжджів;

1 яйце;

1 жовток;

2 ст. л сметани 20%;

225 г цукру + 1 ст. л для опари;

10 г ванільного цукру;

1 апельсин (сік і цедра);

100 г м’якого вершкового масла 82,5%;

2 ст. л соняшникової олії;

25 мл коньяку/віскі/рому (за бажання);

100 г родзинок/цукатів;

200 г цукрової пудри;

дрібка солі.

Як приготувати опару

Класична паска готується на дріжджах, а саме на опарі, для того, щоб була високою та пишною.

Сухі чи пресовані дріжджі з теплим молоком та невеликою кількістю цукру. Рідина має бути саме теплою — максимум до 35°C, щоб дріжджі почали працювати.

На 1 г дріжджів йде 5 мл рідини.

Перемішуємо, щоб не було грудочок, накриваємо рушником та ставимо у тепле місце на 20-40 хвилин. Вона має збільшитися вдвічі.

Приготування тіста на паску

Змішуємо яйця з цукром, додаємо масло, сметану та ванільний цукор, усе перемішуємо. Натираємо цедру апельсину.

За цей час опара мала підійти. Додаємо її до нашої суміші та добре перемішуємо. Потім додаємо борошно та знову вимішуємо тісто протягом 10 хвилин. Залишаємо його на 40 хвилин, воно має збільшитися в об’ємі мінімум вдвічі.

Додаємо родзинки чи цукати, розкладаємо тісто у форми на ⅔ об’єму, знову накриваємо і залишаємо, щоб воно підійшло до країв.

Ставимо паски випікати у розігріту до 180°C духовку на 25-30 хвилин. Далі прикрашаємо паски.

Поради та прикрашання

Якщо ти хочеш додати до паски родзинки чи інші сухофрукти, то їх треба попередньо промити та висушити паперовим рушником.

Можна додати цукати чи мак, а міцний алкоголь — ром, віскі чи коньяк нададуть випічці неповторного аромату.

Не обмежуй свою фантазію у прикрашанні паски, тим паче зараз продається багато готових цукрових прикрас для декорації випічки.

Нині може бути складно знайти якісь інгредієнти, а паску до Великодня приготувати хочеться. Раніше ми розповідали, як приготувати паску з доступних продуктів, які є під рукою.