Як фарбувати яйця буряком: швидкі та дієві способи

Яйця фарбують буряком або буряковим соком перед Великоднем. Шкаралупа тоді набуває червоного, блідо-рожевого чи бордового кольору.
Усе залежить від того, як надовго ти залишиш яйця у буряковому відварі чи соку. Після фарбування шкаралупу злегка натирають олією, щоб вона блищала. Як фарбувати яйця буряком — читай у матеріалі.
Спосіб фарбування м’якоттю — один із найбільш суперечливих. Варені яйця опускають у натертий буряк і тримають кілька годин.
Але результат тут може бути непередбачуваним, тому що покрити шкаралупу рівномірно таким пюре складно. Цей варіант підійде тим, хто любить цікаві абстрактні малюнки та експерименти.
Раніше ми розповідали класичний рецепт великодньої паски.
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