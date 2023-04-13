Як фарбувати яйця буряком: швидкі та дієві способи

Яйця фарбують буряком або буряковим соком перед Великоднем. Шкаралупа тоді набуває червоного, блідо-рожевого чи бордового кольору.

Усе залежить від того, як надовго ти залишиш яйця у буряковому відварі чи соку. Після фарбування шкаралупу злегка натирають олією, щоб вона блищала. Як фарбувати яйця буряком — читай у матеріалі.

Як фарбувати яйця буряком: простий спосіб

Важливо для цього використовувати невеликі білі яйця. Дістань яйця з холодильника і залиш у кімнатній температурі. Ретельно промий буряк, поклади в каструлю, залий водою. Постав на середній вогонь. Доведи до кипіння та вари ще 30–35 хвилин. Зменш вогонь, поклади у відвар сіль і опусти яйця. Вари на повільному вогні 15 хвилин. Готові буряки дістань з відвару. Якщо хочеш використовувати овоч для приготування якоїсь страви, остуди його під проточною водою. Яйця залиш у відварі до повного остигання. Відполіруй яйця олією перед подачею на стіл. Важливо, що такий метод фарбування не дасть яскравого рожевого кольору, швидше, вийде пурпуровий.

Як фарбувати яйця за допомогою бурякового відвару

Очисть і натри буряк. Залий літром води та постав на вогонь на 30 хвилин. Тим часом звари яйця круто та остуди. Готовий відвар пропусти через сито чи марлю та видали м’якоть. У рідку частину додай оцет, потім яйця і залиш на дві – три години. Час від часу виймай яйця для того, щоб перевірити відтінок. Готові яйця просуши на серветці або спеціальній підставці та протри олією. У такий спосіб можна отримати насичені яйця вишневого кольору.

Як фарбувати яйця за допомогою бурякового соку

Очисть буряк, дрібно натри або пропусти через м’ясорубку. Вичави за допомогою марлі сік і додай у нього оцет. Окремо звари яйця круто та остуди їх. Поклади у буряковий сік майбутні пофарбовані яйця та залиш на пару годин, час від часу контролюючи колір. Приблизно за кілька годин шкаралупа вже буде пудрового кольору, за п’ять – шість годин — рожевого кольору. Якщо залишити їх на ніч — бордового. Також підсумковий відтінок залежить і від яйця і сорту буряків.

Як фарбувати яйця м’якоттю буряка

Спосіб фарбування м’якоттю — один із найбільш суперечливих. Варені яйця опускають у натертий буряк і тримають кілька годин.

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Але результат тут може бути непередбачуваним, тому що покрити шкаралупу рівномірно таким пюре складно. Цей варіант підійде тим, хто любить цікаві абстрактні малюнки та експерименти.

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