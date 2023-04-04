Сражаться пасхальными яйцами станет интереснее! Рецепт шоколадных яиц своими руками

Приближается один из самых больших христианских праздников — Пасха. В этот день семьи верующих собираются в одном доме и вместе едят освященную пищу, традиционные пасхи и соревнуются силой крашеных яиц. Но символом могут быть не только пасхальные, но и шоколадные яйца.

Как сделать шоколадные яйца на Пасху своими руками — рассказываем в материале.

Шоколадные яйца на Пасху

Приготовить шоколадные яйца на Пасху не сложно, для этого понадобится только терпение и смекалка. А еще — четкое соблюдение инструкции.

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К примеру, мы предлагаем тебе рецепт шоколадных яиц на Пасху своими руками, используя скорлупу от обычных куриных яиц. Также можешь использовать перепелиные яйца, но их скорлупа очень тонкая, так что работать с ними будет тяжелее.

Шоколадные яйца станут красивым украшением твоего праздничного стола, а еще — вкусным угощением для детей.

Как приготовить шоколадные яйца своими руками: ингредиенты

Несколько яиц;

Большой медицинский или кондитерский шприц;

Шоколад: молочный, белый и/или черный — одна плитка;

Масло сливочное — 50 г.

Шоколадные яйца на Пасху: рецепт

Шоколадные яйца можно сделать с помощью специальных силиконовых форм. Если их нет, тогда в обычном яйце сделай две маленькие дырки, параллельные друг другу. Осторожно выдуй содержимое яйца в сосуд — белок и желток ты сможешь использовать во время выпекания Пасхи. Обязательно прокипяти скорлупу яиц, чтобы обеззаразить ее. На водяной бане растопи шоколад и сливочное масло. Перемешивай массу. Шприцем залей шоколад в пустую скорлупу. Поставь яйца в холодильник для скорейшего застывания.

Перед подачей можешь аккуратно убрать скорлупу. А также можно не убирать скорлупу, а перемешать шоколадные яйца с обычными пасхальными — будет весело бить яйца за столом и видеть, что внутри — совсем не желток!

Несколько других техник окрашивания яиц на Пасху 2023 года мы описывали в нашем другом материале.

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