Сражаться пасхальными яйцами станет интереснее! Рецепт шоколадных яиц своими руками

Приближается один из самых больших христианских праздников — Пасха. В этот день семьи верующих собираются в одном доме и вместе едят освященную пищу, традиционные пасхи и соревнуются силой крашеных яиц. Но символом могут быть не только пасхальные, но и шоколадные яйца.
Как сделать шоколадные яйца на Пасху своими руками — рассказываем в материале.
Приготовить шоколадные яйца на Пасху не сложно, для этого понадобится только терпение и смекалка. А еще — четкое соблюдение инструкции.
К примеру, мы предлагаем тебе рецепт шоколадных яиц на Пасху своими руками, используя скорлупу от обычных куриных яиц. Также можешь использовать перепелиные яйца, но их скорлупа очень тонкая, так что работать с ними будет тяжелее.
Шоколадные яйца станут красивым украшением твоего праздничного стола, а еще — вкусным угощением для детей.
Pexels
Перед подачей можешь аккуратно убрать скорлупу. А также можно не убирать скорлупу, а перемешать шоколадные яйца с обычными пасхальными — будет весело бить яйца за столом и видеть, что внутри — совсем не желток!
Несколько других техник окрашивания яиц на Пасху 2023 года мы описывали в нашем другом материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!