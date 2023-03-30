Покраска яиц на Пасху 2023: как придать яркий цвет и какие красители при этом использовать

Натуральные краски для яиц — это пасхальный тренд, который никогда не выходит из моды. Их можно получить из свеклы, луковой шелухи, моркови, кофе и других продуктов.
Покраска яиц на Пасху 2023: как правильно это делать с помощью натуральных и специальных красителей — читай в материале.
Луковая шелуха придает яйцам алый или темно-оранжевый оттенок. Цвет зависит от насыщенности отвара. Это — один из самых простых и популярных способов, поскольку овощ можно найти на прилавках весь год.
Кроме этого, шелуху можно сочетать с зеленкой для получения мраморного эффекта, свеклой, делать узоры и рисунки.
Кроме этого, шелуху можно сочетать с зеленкой для получения мраморного эффекта, свеклой, делать узоры и рисунки.
Для того чтобы покрасить яйца таким образом, нужно полчаса кипятить шелуху в воде, после этого дать смеси настояться и погрузить будущие пасхальные яйца в эту воду.
Для того чтобы получить светло-оранжевые пасхальные яйца, нужно использовать сок плода. Для этого приготовь свежевыжатый сок и по желанию добавь несколько ложек куркумы для более насыщенного оттенка.
Опусти предварительно сваренные яйца в сок на 5–6 часов. Чтобы цвет взялся лучше, легко потри яйцо старой щеткой перед процедурой.
Для того чтобы получить нежно-голубой или нежно-сиреневый цвет скорлупы, попробуй красную капусту. Для этого подойдет как отвар, так и сок.
В каждом из вариантов необходимо предварительно сварить яйца вкрутую, а затем замочить на 6 часов в концентрате.
В каждом из вариантов необходимо предварительно сварить яйца вкрутую, а затем замочить на 6 часов в концентрате.
Если ты оставишь яйца на ночь, у тебя получится глубокий небесно-голубой оттенок, который может быть не менее ярким, чем после искусственного красителя.
Для приготовления пасхальных яиц нужно залить шпинат литром воды, довести до кипения и варить еще 4–5 минут. Сними с огня, дай жидкости немного остыть, положи в нее яйца и оставь еще на 6 часов. Пасхальные яйца будут выглядеть нежно-зелеными, слегка мятными.
Для этого рецепта нужно залить 5 ч. л. молотого кофе литром прохладной воды, варить на медленном огне после закипания еще 10 мин, снять с плиты и процедить от гущи.
Охлади жидкую часть до комнатной температуры, положи в нее яйца, поставь на огонь, доведи до кипения и вари еще 15 мин.
Охлади жидкую часть до комнатной температуры, положи в нее яйца, поставь на огонь, доведи до кипения и вари еще 15 мин.
Если цвет будет недостаточно насыщенным, оставь пасхальные яйца остывать в кофе на несколько часов. В результате скорлупа получится нежно-коричневого или коричневого оттенка.
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