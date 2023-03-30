Покраска яиц на Пасху 2023: как придать яркий цвет и какие красители при этом использовать

Натуральные краски для яиц — это пасхальный тренд, который никогда не выходит из моды. Их можно получить из свеклы, луковой шелухи, моркови, кофе и других продуктов.

Покраска яиц на Пасху 2023: как правильно это делать с помощью натуральных и специальных красителей — читай в материале.

Покраска яиц на Пасху с помощью луковой шелухи

Луковая шелуха придает яйцам алый или темно-оранжевый оттенок. Цвет зависит от насыщенности отвара. Это — один из самых простых и популярных способов, поскольку овощ можно найти на прилавках весь год.

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Кроме этого, шелуху можно сочетать с зеленкой для получения мраморного эффекта, свеклой, делать узоры и рисунки.

Для того чтобы покрасить яйца таким образом, нужно полчаса кипятить шелуху в воде, после этого дать смеси настояться и погрузить будущие пасхальные яйца в эту воду.

Как покрасить яйца на Пасху с помощью моркови

Для того чтобы получить светло-оранжевые пасхальные яйца, нужно использовать сок плода. Для этого приготовь свежевыжатый сок и по желанию добавь несколько ложек куркумы для более насыщенного оттенка.

Опусти предварительно сваренные яйца в сок на 5–6 часов. Чтобы цвет взялся лучше, легко потри яйцо старой щеткой перед процедурой.

Красим яйца на Пасху красной капустой

Для того чтобы получить нежно-голубой или нежно-сиреневый цвет скорлупы, попробуй красную капусту. Для этого подойдет как отвар, так и сок.

В каждом из вариантов необходимо предварительно сварить яйца вкрутую, а затем замочить на 6 часов в концентрате.

Если ты оставишь яйца на ночь, у тебя получится глубокий небесно-голубой оттенок, который может быть не менее ярким, чем после искусственного красителя.

Шпинат: как с помощью сока покрасить яйца в зеленый оттенок

Для приготовления пасхальных яиц нужно залить шпинат литром воды, довести до кипения и варить еще 4–5 минут. Сними с огня, дай жидкости немного остыть, положи в нее яйца и оставь еще на 6 часов. Пасхальные яйца будут выглядеть нежно-зелеными, слегка мятными.

Как покрасить яйца с помощью кофе

Для этого рецепта нужно залить 5 ч. л. молотого кофе литром прохладной воды, варить на медленном огне после закипания еще 10 мин, снять с плиты и процедить от гущи.

Охлади жидкую часть до комнатной температуры, положи в нее яйца, поставь на огонь, доведи до кипения и вари еще 15 мин.

Если цвет будет недостаточно насыщенным, оставь пасхальные яйца остывать в кофе на несколько часов. В результате скорлупа получится нежно-коричневого или коричневого оттенка.

Как красить яйца специальными красителями 2023 года: лучшие методы

Порошковые красители. Для этого нужно растворить краску в 250 мл теплой воды, добавив 1 ст.л. уксуса. Опусти в жидкость вареное яйцо и переворачивай, чтобы краска легла ровнее (понадобится около 5 мин). Готовые пасхальные яйца нужно выложить на бумажную салфетку или полотенце и дать обсохнуть. Жидкие красители. В 0,5 стакана воды нужно развести несколько ложек столового уксуса. Добавь 0,5–1 ст. л, жидкого пищевого красителя. Аккуратно опусти ложкой яйцо в стакан с краской. Чем дольше яйцо пролежит в растворе, тем ярче и насыщеннее будет его цвет. Обсуши пасхальные яйца на бумажном полотенце.

Если сомневаешься, стоит ли что-либо праздновать, когда вокруг сложная ситуация или ты уехал(-а) за границу, то мы рассказали, почему праздновать Пасху необходимо как взрослым, так и детям.