Фарбування яєць на Великдень 2023: як надати яскравого кольору та які барвники при цьому використовувати

Натуральні фарби для яєць — це великодній тренд, який ніколи не виходить з моди. Їх можна отримати з буряка, цибулевого лушпиння, моркви, кави та інших продуктів.

Фарбування яєць на Великдень 2023: як правильно це робити за допомогою натуральних та спеціальних барвників — читай у матеріалі.

Фарбування яєць на Великдень за допомогою цибулевого лушпиння

Лушпиння від цибулі, або, як ще називають в народі — цибулиння, надає яйцям яскраво-червоного або темно-помаранчевого відтінку. Колір залежить від насиченості відвару. Це — один із найпростіших і найпопулярніших способів, оскільки овоч є на прилавках увесь рік.

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Лушпиння можна поєднати із зеленкою для отримання мармурового ефекту, буряком, робити візерунки і малюнки.

Для того щоб пофарбувати яйця у такий спосіб, потрібно півгодини кип’ятити лушпиння у воді, після цього дати суміші настоятися та занурити майбутні крашанки у цю воду.

Як пофарбувати яйця на Великдень за допомогою моркви

Для того щоб отримати світло-помаранчеві крашанки, потрібно використати сік плоду. Для цього приготуй свіжовичавлений сік і за бажанням додай кілька ложок куркуми для більш насиченого відтінку.

Опусти попередньо зварені яйця в сік на 5–6 годин. Щоб колір взявся краще, легенько потри яйце старою щіткою перед процедурою.

Фарбуємо яйця на Пасху червоною капустою

Для того щоб отримати ніжно-блакитний або ніжно-бузковий колір шкаралупи, спробуй червону капусту. Для цього підійде як відвар, так і сік.

У кожному з варіантів необхідно попередньо зварити яйця круто, а потім замочити на 6 годин в концентраті.

Якщо ти залишиш яйця на ніч, у тебе вийде глибокий небесно-блакитний відтінок, який може бути не менш яскравий, ніж після штучного барвника.

Шпинат: як за допомогою соку пофарбувати яйця у зелений відтінок

Для приготування крашанок потрібно залити шпинат літром води, довести до кипіння і варити ще 4–5 хвилин. Зніми з вогню, дай рідині трохи охолонути, поклади до неї яйця і залиш іще на 6 годин. Крашанки матимуть вигляд ніжно-зелених, злегка м’ятних яєць.

Як пофарбувати яйця за допомогою кави

Для цього рецепту потрібно залити 5 ч. л. меленої кави літром прохолодної води, варити на повільному вогні після закипання ще 10 хв, зняти з плити і процідити від гущі.

Остуди рідку частину до кімнатної температури, поклади в неї яйця, постав на вогонь, доведи до кипіння і вари ще 15 хв.

Якщо колір буде недостатньо насиченим, залиш крашанки остигати в каві на кілька годин. В результаті шкаралупа вийде ніжно-коричневого або коричневого відтінку.

Як фарбувати яйця спеціальними барвниками 2023: найкращі методи

Порошкові барвники. Для цього потрібно розчинити фарбу у 250 мл теплої води, додавши 1 ст. л. оцту. Опусти в рідину варене яйце і перевертай, щоб фарба лягла рівніше (знадобиться близько 5 хв). Готові крашанки потрібно викласти на паперову серветку або рушник і дати обсохнути. Рідкі барвники. У 0,5 скл. води потрібно розвести кілька ложок столового оцту. Додай 0,5–1 ст. л. рідкого харчового барвника. Акуратно опусти ложкою яйце в склянку з фарбою. Що довше яйце пролежить в розчині, то яскравішим і насиченішим буде його колір. Обсуши крашанки на паперовому рушнику.

Якщо вагаєшся, чи варто щось святкувати, коли навколо складна ситуація або ти виїхав(-ла) за кордон, то ми розповіли, чому святкувати Великдень необхідно як дорослим, так і дітям.