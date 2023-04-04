Битися великодніми яйцями стане цікавіше! Рецепт шоколадних яєць своїми руками

Наближається одне з найбільших християнських свят — Великдень. Цього дня родини вірян збираються в одному домі та разом частують освячену їжу, традиційні паски та змагаються міццю фарбованих яєць. Але символом можуть бути не лише крашанки, а й шоколадні яйця.

Як зробити шоколадні яйця на Великдень своїми руками — розповідаємо у матеріалі.

Шоколадні яйця на Великдень

Приготувати шоколадні яйця на Великдень нескладно, для цього знадобиться лише терпіння та кмітливість. А ще — чітке дотримання інструкції.

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Наприклад, ми пропонуємо тобі рецепт шоколадних яєць на Великдень своїми руками, використовуючи шкарлупу від звичайних курячих яєць. Також можеш використовувати перепелині яйця, але їхня шкарлупа дуже тонка, тож працювати з ними буде важче.

Шоколадні яйця стануть гарною окрасою твого святкового столу, а ще — смаколиком для дітей.

Як приготувати шоколадні яйця своїми руками: інгредієнти

Кілька яєць;

Великий медичний або кондитерський шприц;

Шоколад: молочний, білий та/або чорний — одна плитка;

Масло вершкове — 50 г.

Шоколадні яйця на Великдень: рецепт

Шоколадні яйця можна виготовити з допомогою спеціальних силіконових форм. Якщо ж їх немає, тоді у звичайному яйці зроби дві маленькі дірки, паралельні одна одній. Обережно видуй вміст яйця у посудину — білок та жовток ти зможеш використати під час випікання паски. Обов’язково прокип’яти шкарлупу яєць, аби знезаразити її. На водяній бані розтопи шоколад та вершкове масло. Перемішай масу. Шприцом залий шоколад у пусті шкарлупи. Постав яйця у холодильник для швидшого застигання.

Перед подачею можеш акуратно прибрати шкарлупу. А також можна не прибирати шкарлупу, а перемішати шоколадні яйця зі звичайними крашанками — буде весело бити яйця за столом та бачити, що всередині — зовсім не жовток!

Кілька інших технік фарбування яєць на Великдень 2023 ми описували в нашому іншому матеріалі.

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