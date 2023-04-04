Битися великодніми яйцями стане цікавіше! Рецепт шоколадних яєць своїми руками

Наближається одне з найбільших християнських свят — Великдень. Цього дня родини вірян збираються в одному домі та разом частують освячену їжу, традиційні паски та змагаються міццю фарбованих яєць. Але символом можуть бути не лише крашанки, а й шоколадні яйця.
Як зробити шоколадні яйця на Великдень своїми руками — розповідаємо у матеріалі.
Приготувати шоколадні яйця на Великдень нескладно, для цього знадобиться лише терпіння та кмітливість. А ще — чітке дотримання інструкції.
Наприклад, ми пропонуємо тобі рецепт шоколадних яєць на Великдень своїми руками, використовуючи шкарлупу від звичайних курячих яєць. Також можеш використовувати перепелині яйця, але їхня шкарлупа дуже тонка, тож працювати з ними буде важче.
Шоколадні яйця стануть гарною окрасою твого святкового столу, а ще — смаколиком для дітей.
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Перед подачею можеш акуратно прибрати шкарлупу. А також можна не прибирати шкарлупу, а перемішати шоколадні яйця зі звичайними крашанками — буде весело бити яйця за столом та бачити, що всередині — зовсім не жовток!
Кілька інших технік фарбування яєць на Великдень 2023 ми описували в нашому іншому матеріалі.
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