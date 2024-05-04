Різнобарвні зайці до твого кошика: як робити імбирні пряники на Великдень — рецепт

Зовсім скоро — Великдень. А це означає, що уже варто готуватися до свята та планувати, що ж покласти до великоднього кошика. Серед звичної паски, ковбаски, масла та сиру пропонуємо тобі спробувати спекти великоднє імбирне печиво традиційної форми.
Як готувати імбирне печиво на Великдень — читай у нашому матеріалі.
Готується великоднє імбирне печиво дуже легко, а аромати розійдуться усією домівкою. Прикрашати такі пряники можна глазур’ю, якою поливають паску, або можна зробити її самотужки з простих інгредієнтів.
Для тіста:
Для глазурі:
Pexels
З допомогою кондитерського мішка або пакета можеш прикрасити печиво різноколірною глазур’ю! Як робити глазур для пряників — читай в іншому матеріалі.
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