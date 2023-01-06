Без сварок, полювання та інтиму: що не можна робити на Різдво

7 січня у світі православні християни східного обряду відзначають Різдво Христове.
Це свято вважається одним із найголовніших серед вірян, оскільки саме в цей день народився Ісус Христос від Діви Марії.
6 січня завершується Різдвяний піст, що триває рівно 40 днів. Але на цьому різдвяні обмеження не закінчуються.
Існує чимало заборон у це велике свято. Детальніше про них читай у матеріалі.
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Якщо на Різдво буде відлига — це передвісник теплої та ранньої весни. Якщо ж навпаки, вдарить мороз, чекай морозів і на Водохреще. Заметіль та іній на гілках дерев віщували хороший урожай.
Якщо на Різдво кіт звернувся у клубок — очікуй морозів. Якщо кішка дере кігтями стіни — це означає, що найближчим часом погода зіпсується.
Взяти шлюб у Різдво — до щасливого сімейного життя.
Якщо ти давно планував(-ла) щось купити — Різдво ідеальний день для цього. Куплена 7 січня річ принесе радість і довго служитиме.
Вважається, якщо першим до оселі зайде чоловік — весь рік сім’я буде щасливою. Якщо першою в дім зайде жінка — весь рік будуть хвороби.
Тепер святкувати Різдво, знаючи заборони та традиції, буде простіше. Раніше ж ми розповідали про звичаї та традиції на Різдво.