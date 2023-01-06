Без сварок, полювання та інтиму: що не можна робити на Різдво

7 січня у світі православні християни східного обряду відзначають Різдво Христове.

Це свято вважається одним із найголовніших серед вірян, оскільки саме в цей день народився Ісус Христос від Діви Марії.

6 січня завершується Різдвяний піст, що триває рівно 40 днів. Але на цьому різдвяні обмеження не закінчуються.

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Існує чимало заборон у це велике свято. Детальніше про них читай у матеріалі.

Що не можна робити на Різдво

На Різдво не можна займатися хатніми справами. Краще подбати про чистоту у квартирі напередодні.

Не можна сваритися, лаятися, злитися.

7 січня не радять купатися. Особливо приймати ванну чи ходити в лазню.

Також на Різдво не можна шити, вишивати та в’язати.

У Святий вечір, 6 січня, не можна починати їсти до появи першої зірки у небі. Але для дітей є виняток. Малечі дозволені невеликі перекуси.

До столу не можна сідати у чорному одязі. Заборона стосується й старого одягу. Також не можна сідати у брудному одязі. Краще віддай перевагу світлим відтінкам вбрання.

Кажуть, що на Різдво не можна ворожити, бо для цього є інші дні у році. Проте думки стосовно ворожіння розділяються, і дехто вважає, що Різдво — найкращий час у році для цього заняття.

Також у цей день заборонено ходити на полювання, риболовлю та різати домашню худобу.

Закоханим краще утриматись від інтиму.

7 січня не найкращий день для стрижки чи гоління. Краще відкласти цю справу на інший день.

Не можна зустрічати свято на самоті.

Прикмети на Різдво

Погода

Якщо на Різдво буде відлига — це передвісник теплої та ранньої весни. Якщо ж навпаки, вдарить мороз, чекай морозів і на Водохреще. Заметіль та іній на гілках дерев віщували хороший урожай.

Якщо на Різдво кіт звернувся у клубок — очікуй морозів. Якщо кішка дере кігтями стіни — це означає, що найближчим часом погода зіпсується.

Весілля

Взяти шлюб у Різдво — до щасливого сімейного життя.

Покупка речей

Якщо ти давно планував(-ла) щось купити — Різдво ідеальний день для цього. Куплена 7 січня річ принесе радість і довго служитиме.

Перший гість

Вважається, якщо першим до оселі зайде чоловік — весь рік сім’я буде щасливою. Якщо першою в дім зайде жінка — весь рік будуть хвороби.

Тепер святкувати Різдво, знаючи заборони та традиції, буде простіше. Раніше ж ми розповідали про звичаї та традиції на Різдво.