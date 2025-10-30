Відстрочка для батьків-одинаків у Резерв+: чи справді все працює автоматично

​​​​Міністерство оборони розширило перелік категорій громадян, які можуть отримати відстрочку від мобілізації через застосунок Резерв+.

Відтепер у системі з’явилася відстрочка для батьків-одинаків, які самостійно виховують дитину до 18 років. Про це повідомило Міноборони.

Відстрочка для батьків-одинаків Резерв+: хто може отримати

Згідно з оновленнями, отримати відстрочку для батьків-одинаків можуть мати або батько, які виховують дитину самостійно, якщо інший із батьків помер або втратив батьківські права.

Рішення ухвалюється автоматично після перевірки інформації в державних реєстрах.

Процес повністю автоматизований і займає від кількох хвилин до кількох годин. Не потрібно збирати довідки чи відвідувати ТЦК, — зазначили в Міноборони.

Як оформити відстрочку через Резерв+

Щоб оформити відстрочку через Резерв+, достатньо подати запит у застосунку. Після цього система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.

Якщо підстави підтвердяться, відстрочка для батьків-одинаків надається автоматично, а інформація про неї одразу з’являється в електронному військовому документі.

Для успішного отримання відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) мають бути актуальні дані про дитину, а також про смерть чи позбавлення батьківських прав іншого з батьків.

Які ще відстрочки доступні у Резерв+

Зараз у Резерв+ уже можна оформити 10 видів онлайн-відстрочок, серед них:

Люди з інвалідністю;

Тимчасово непридатні до служби;

Батьки дитини з інвалідністю;

Батьки трьох і більше дітей;

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

Ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю;

Жінки та чоловіки військових, які виховують дитину;

Студенти та аспіранти;

Працівники закладів вищої та професійної освіти;

Батьки-одинаки, які самостійно виховують дитину до 18 років .

Міноборони підкреслює, що всі запити через Резерв+ обробляються автоматично — без ручного втручання і можливостей для маніпуляцій. Система використовує дані з державних реєстрів, що гарантує прозорість, швидкість і захист від зловживань.

