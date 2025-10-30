Відстрочка для батьків-одинаків у Резерв+: чи справді все працює автоматично

Міністерство оборони розширило перелік категорій громадян, які можуть отримати відстрочку від мобілізації через застосунок Резерв+.
Відтепер у системі з’явилася відстрочка для батьків-одинаків, які самостійно виховують дитину до 18 років. Про це повідомило Міноборони.
Відстрочка для батьків-одинаків Резерв+: хто може отримати
Згідно з оновленнями, отримати відстрочку для батьків-одинаків можуть мати або батько, які виховують дитину самостійно, якщо інший із батьків помер або втратив батьківські права.
Рішення ухвалюється автоматично після перевірки інформації в державних реєстрах.
Процес повністю автоматизований і займає від кількох хвилин до кількох годин. Не потрібно збирати довідки чи відвідувати ТЦК, — зазначили в Міноборони.
Як оформити відстрочку через Резерв+
Щоб оформити відстрочку через Резерв+, достатньо подати запит у застосунку. Після цього система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.
Якщо підстави підтвердяться, відстрочка для батьків-одинаків надається автоматично, а інформація про неї одразу з’являється в електронному військовому документі.
Для успішного отримання відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) мають бути актуальні дані про дитину, а також про смерть чи позбавлення батьківських прав іншого з батьків.
Які ще відстрочки доступні у Резерв+
Зараз у Резерв+ уже можна оформити 10 видів онлайн-відстрочок, серед них:
- Люди з інвалідністю;
- Тимчасово непридатні до служби;
- Батьки дитини з інвалідністю;
- Батьки трьох і більше дітей;
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- Ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю;
- Жінки та чоловіки військових, які виховують дитину;
- Студенти та аспіранти;
- Працівники закладів вищої та професійної освіти;
- Батьки-одинаки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
Міноборони підкреслює, що всі запити через Резерв+ обробляються автоматично — без ручного втручання і можливостей для маніпуляцій. Система використовує дані з державних реєстрів, що гарантує прозорість, швидкість і захист від зловживань.
