Для тебе Твоя безпека

Дивні сповіщення і чужі закладки: як зрозуміти, що твій акаунт зламали

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Вересня 2025, 11:00 3 хв.
Дивні сповіщення і чужі закладки: як зрозуміти, що твій акаунт зламали
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь