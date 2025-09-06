Дивні сповіщення і чужі закладки: як зрозуміти, що твій акаунт зламали

Більшість із нас звикли, що після першого входу в Google-акаунт на новому пристрої, він залишається в системі назавжди. Це зручно, адже не потрібно щоразу вводити пароль. Однак саме ця звичка стає пасткою.

Достатньо один раз забути вийти зі свого акаунту на чужому комп’ютері чи старому смартфоні, і ваші персональні дані, фото, листи та навіть паролі від інших сайтів можуть опинитися в чужих руках.

Це як залишити ключі від квартири на видноті — ризик зростає з кожною хвилиною. Про це пише видання Android Police.

Ознаки, що ваш Google-акаунт у небезпеці

Не завжди про злом свідчать очевидні ознаки. Інколи ми несвідомо ігноруємо сигнали тривоги, які можуть вказати на проблему. Перший і найочевидніший сигнал — несподіване сповіщення про вхід.

Якщо ти отримуєш лист про те, що хтось увійшов у твій акаунт з нового пристрою або незвичного для тебе місця, не відкладай, негайно зміни пароль.

Також варто перевірити список під’єднаних пристроїв. Google надає зручний інструмент для моніторингу всіх гаджетів, які мають доступ до твого акаунту. Зайди у розділ Безпека і переглянь список Ваші пристрої.

Якщо там є старий телефон, який ти давно продав/-ла, або невідомий комп’ютер, негайно видали його.

Ще одна ознака — незнайомі паролі в автозаповненні.

Якщо під час входу на будь-який сайт система пропонує пароль, який ти вводив/-ла, це може означати, що хтось інший нещодавно користувався твоїм акаунтом і зберіг свої дані.

У цьому випадку перевір Менеджер паролів Google і видали усі підозрілі записи.

Будь уважний до запитів на скидання пароля, які ти не надсилав. Це дуже тривожний сигнал.

Якщо такі повідомлення надходять на твою пошту, це означає, що зловмисник намагається отримати повний доступ.

Найкращий захист від цього — двофакторна автентифікація, яка вимагатиме підтвердження з твого телефону щоразу, коли хтось спробує увійти.

І, звичайно, варто звертати увагу на незнайомі закладки або історію переглядів у Chrome. Оскільки браузер може синхронізувати всі дані між пристроями, поява сайтів, які ви не відвідували, може свідчити про несанкціонований доступ.

Найнебезпечніший сценарій — змінені дані для відновлення.

Якщо зловмисник змінює твій резервний номер телефону або пошту, він може повністю заблокувати тобі доступ до акаунту. Регулярно перевіряй ці дані та переконайся, що вони актуальні.

Як захистити твої дані

Захистити свій акаунт від зловмисників не так складно, як може здатися. Ось кілька простих, але ефективних кроків.

Завжди використовуй режим інкогніто на чужих або громадських комп’ютерах. Регулярно перевіряй список під’єднаних пристроїв у налаштуваннях Google-акаунту. Перед продажем або передачею старого смартфона чи ноутбука скидай його до заводських налаштувань. Увімкни двофакторну автентифікацію. Це найдієвіший спосіб захистити свій акаунт, навіть якщо хтось дізнається ваш пароль.

Безпека в інтернеті — це відповідальність кожного з нас.

Пам’ятай про ці прості правила, і ви можете уникнути неприємних наслідків. Завжди краще попередити проблему, ніж потім боротися з її наслідками.

