Увага! Нова шахрайська схема в TikTok: фейкові виплати від Червоного Хреста

У соціальній мережі TikTok з’явилася нова шахрайська схема, яка загрожує безпеці особистих даних українців.

Зловмисники пропонують користувачам перейти за посиланням для отримання нібито “виплат” у розмірі 4 тисяч гривень від Червоного Хреста.

Для цього необхідно ввести свої банківські дані. Однак це є класичним методом шахраїв, метою якого є крадіжка персональної інформації та грошових коштів.

Фейкове відео, створене ШІ

Важливо знати: відео, яке активно поширюється в TikTok, було створене за допомогою штучного інтелекту.

Уся інформація, що міститься в ньому, є абсолютно неправдивою.

Червоний Хрест не проводить жодних подібних виплат, а посилання, що пропонуються, призначені виключно для збору конфіденційних даних користувачів.

“Відділ кадрів TikTok” у месенджерах

Це не єдиний випадок шахрайства, на який наражаються українці в мережі.

Нещодавно в месенджерах почали з’являтися повідомлення, в яких зловмисники видають себе за “відділ кадрів TikTok”.

Вони обіцяють фейкову роботу в онлайн-режимі з високими доходами та щедрими бонусами, закликаючи користувачів зв’язатися з ними через месенджер WhatsApp.

Центр протидії дезінформації наполегливо закликає громадян бути максимально обережними та не піддаватися на подібні маніпуляції в інтернеті. Ні в якому разі не переходь за підозрілими посиланнями та не вводь своїх персональних даних, особливо банківських реквізитів. Пам’ятай, що це є частиною злочинної схеми, спрямованої на крадіжку вашої особистої інформації та грошей. Будь уважні та не стань жертвою шахраїв. Раніше ми повідомляли, що в Україні з’явилася нова шахрайська схема, що пов’язана з підміною QR-кодів у громадських місцях. Дізнайся, як шахраї можуть скористатися цією схемою для крадіжки ваших персональних даних та грошей.

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