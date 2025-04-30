Внимание! Новая мошенническая схема в TikTok: фейковые выплаты от Красного Креста

В социальной сети TikTok появилась новая мошенническая схема, которая угрожает безопасности личных данных украинцев.

Злоумышленники предлагают пользователям перейти по ссылке для получения якобы “выплат” в размере 4 тысяч гривен от Красного Креста.

Для этого необходимо ввести свои банковские данные. Однако это является классическим методом мошенников, целью которого является кража персональной информации и денежных средств.

Фейковое видео, созданное ИИ

Важно знать: видео, которое активно распространяется в TikTok, было создано с помощью искусственного интеллекта.

Вся информация, содержащаяся в нём, является абсолютно неправдивой.

Красный Крест не проводит никаких подобных выплат, а предлагаемые ссылки предназначены исключительно для сбора конфиденциальных данных пользователей.

“Отдел кадров TikTok” в мессенджерах

Это не единственный случай мошенничества, которому подвергаются украинцы в сети.

Недавно в мессенджерах начали появляться сообщения, в которых злоумышленники выдают себя за “отдел кадров TikTok”.

Они обещают фейковую работу в онлайн-режиме с высокими доходами и щедрыми бонусами, призывая пользователей связаться с ними через мессенджер WhatsApp.

Центр противодействия дезинформации настоятельно призывает граждан быть максимально осторожными и не поддаваться на подобные манипуляции в интернете.

Ни в коем случае не переходи по подозрительным ссылкам и не вводи свои персональные данные, особенно банковские реквизиты.

Помни, что это является частью преступной схемы, направленной на кражу вашей личной информации и денег. Будь внимательны и не стань жертвой мошенников.

Ранее мы сообщали, что в Украине появилась новая мошенническая схема, связанная с подменой QR-кодов в общественных местах. Узнай, как мошенники могут воспользоваться этой схемой для кражи ваших персональных данных и денег.

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