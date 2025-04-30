Внимание! Новая мошенническая схема в TikTok: фейковые выплаты от Красного Креста

Фото Pexels, Getty Images В социальной сети TikTok появилась новая мошенническая схема, которая угрожает безопасности личных данных украинцев. Злоумышленники предлагают пользователям перейти по ссылке для получения якобы “выплат” в размере 4 тысяч гривен от Красного Креста. Для этого необходимо ввести свои банковские данные. Однако это является классическим методом мошенников, целью которого является кража персональной информации и денежных средств.Фейковое видео, созданное ИИ Важно знать: видео, которое активно распространяется в TikTok, было создано с помощью искусственного интеллекта. Вся информация, содержащаяся в нём, является абсолютно неправдивой. Красный Крест не проводит никаких подобных выплат, а предлагаемые ссылки предназначены исключительно для сбора конфиденциальных данных пользователей. Читать по теме Моя первая работа…в Telegram: как подростку найти заработок, а не мошенников Что должны знать подростки до того, как начнут искать первую работу? “Отдел кадров TikTok” в мессенджерах Это не единственный случай мошенничества, которому подвергаются украинцы в сети. Недавно в мессенджерах начали появляться сообщения, в которых злоумышленники выдают себя за “отдел кадров TikTok”. Они обещают фейковую работу в онлайн-режиме с высокими доходами и щедрыми бонусами, призывая пользователей связаться с ними через мессенджер WhatsApp. Центр противодействия дезинформации настоятельно призывает граждан быть максимально осторожными и не поддаваться на подобные манипуляции в интернете. Ни в коем случае не переходи по подозрительным ссылкам и не вводи свои персональные данные, особенно банковские реквизиты. Помни, что это является частью преступной схемы, направленной на кражу вашей личной информации и денег. Будь внимательны и не стань жертвой мошенников. Ранее мы сообщали, что в Украине появилась новая мошенническая схема, связанная с подменой QR-кодов в общественных местах. Узнай, как мошенники могут воспользоваться этой схемой для кражи ваших персональных данных и денег.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: TikTok, Украина, Мошенничество Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter