Проверяй зрение малыша вовремя! Когда вести ребенка к офтальмологу и как не пропустить тревожные звоночки

Для родителей здоровье их ребенка — самое важное в мире. И с рождения стоит тщательно за ним следить, чтобы не пропустить начало серьезного заболевания.

Одним из врачей, которых стоит посещать, является офтальмолог — это специалист, который занимается диагностикой и лечением заболеваний зрения, подбирает очки и контактные линзы.

Визиты к этому врачу крайне важны, поскольку он сможет детально оценить состояние зрения малыша. Детский врач-офтальмолог Ирина Виноградская рассказала, как часто нужно посещать офтальмолога, как родителям самостоятельно оценить состояние зрения малыша и что должно насторожить.

Как часто нужно посещать офтальмолога с ребенком

Впервые малыша осматривает врач в роддоме. Далее стоит проверяться в таком возрасте:

6 месяцев;

3 года;

6 лет;

ежегодно при обучении в школе.

Каким детям стоит уделять дополнительное внимание

Рожденным преждевременно.

Рожденным с малой и очень малой массой тела (менее 2,5 кг).

Если у близких родственников есть проблемы со зрением, например близорукость, астигматизм и т.д.

Как родителям сделать первичный осмотр младенца самостоятельно

Чтобы проверить, хорошо ли видит малыш, необходимо ночью, когда он спит, посветить фонариком в глаза.

Нормальной реакцией будет усиление смыкания век. При открытых глазах ребенок должен щуриться и пытаться вернуться к свету.

Такая проверка поможет проверить общую реакцию малыша на световой раздражитель.

На втором месяце ребенка стоит проверить подвижность глазного яблока. Это делается с помощью проведения яркого предмета на расстоянии 30 см от глаз, когда младенец лежит. Если все хорошо — малыш будет следить глазами за предметом.

Относительно косоглазия — если оно небольшое, это временная проблема, которая должна исчезнуть после полугода.

В это время формируется зрение, развивается бинокулярное зрение, а центральная нервная система постепенно начинает контролировать положение глаз.

Что должно насторожить родителей и является поводом обратиться к офтальмологу

Родителей должен насторожить сероватый цвет зрачков малыша. В норме зрачки должны быть черного или красного цвета и одинакового размера.

Другие случаи требуют исключения патологии рефракции, косоглазия или симптома белого зрачка.

Чтобы проверить цвет зрачка, нужно сделать фотографию со вспышкой на расстоянии 4 м с максимальным оптическим увеличением. Ребенок должен смотреть прямо в объектив камеры.

Чем опасно косоглазие и почему его надо лечить

Косоглазие — это заболевание, при котором нарушается работа практически всех отделов зрительного анализатора. Оно появляется там, где исчезает зрение или скрывается неврологическая патология, торч-инфекция и т. п.

Именно поэтому косоглазие необходимо лечить. Чтобы вылечить это заболевание, чаще всего проводят несложную операцию на мышцах глаз. А в некоторых случаях достаточно наблюдаться у врача и придерживаться рекомендаций, таких как регулярная гимнастика для глаз, бильярд, пинг-понг и т. п.

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