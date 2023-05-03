Проверяй зрение малыша вовремя! Когда вести ребенка к офтальмологу и как не пропустить тревожные звоночки

Для родителей здоровье их ребенка — самое важное в мире. И с рождения стоит тщательно за ним следить, чтобы не пропустить начало серьезного заболевания.
Одним из врачей, которых стоит посещать, является офтальмолог — это специалист, который занимается диагностикой и лечением заболеваний зрения, подбирает очки и контактные линзы.
Визиты к этому врачу крайне важны, поскольку он сможет детально оценить состояние зрения малыша. Детский врач-офтальмолог Ирина Виноградская рассказала, как часто нужно посещать офтальмолога, как родителям самостоятельно оценить состояние зрения малыша и что должно насторожить.
Впервые малыша осматривает врач в роддоме. Далее стоит проверяться в таком возрасте:
Чтобы проверить, хорошо ли видит малыш, необходимо ночью, когда он спит, посветить фонариком в глаза.
Нормальной реакцией будет усиление смыкания век. При открытых глазах ребенок должен щуриться и пытаться вернуться к свету.
Нормальной реакцией будет усиление смыкания век. При открытых глазах ребенок должен щуриться и пытаться вернуться к свету.
Такая проверка поможет проверить общую реакцию малыша на световой раздражитель.
На втором месяце ребенка стоит проверить подвижность глазного яблока. Это делается с помощью проведения яркого предмета на расстоянии 30 см от глаз, когда младенец лежит. Если все хорошо — малыш будет следить глазами за предметом.
Фото: Unsplash
Относительно косоглазия — если оно небольшое, это временная проблема, которая должна исчезнуть после полугода.
В это время формируется зрение, развивается бинокулярное зрение, а центральная нервная система постепенно начинает контролировать положение глаз.
В это время формируется зрение, развивается бинокулярное зрение, а центральная нервная система постепенно начинает контролировать положение глаз.
Родителей должен насторожить сероватый цвет зрачков малыша. В норме зрачки должны быть черного или красного цвета и одинакового размера.
Другие случаи требуют исключения патологии рефракции, косоглазия или симптома белого зрачка.
Другие случаи требуют исключения патологии рефракции, косоглазия или симптома белого зрачка.
Чтобы проверить цвет зрачка, нужно сделать фотографию со вспышкой на расстоянии 4 м с максимальным оптическим увеличением. Ребенок должен смотреть прямо в объектив камеры.
Косоглазие — это заболевание, при котором нарушается работа практически всех отделов зрительного анализатора. Оно появляется там, где исчезает зрение или скрывается неврологическая патология, торч-инфекция и т. п.
Именно поэтому косоглазие необходимо лечить. Чтобы вылечить это заболевание, чаще всего проводят несложную операцию на мышцах глаз. А в некоторых случаях достаточно наблюдаться у врача и придерживаться рекомендаций, таких как регулярная гимнастика для глаз, бильярд, пинг-понг и т. п.
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