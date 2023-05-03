Перевіряй зір малюка вчасно! Коли вести дитину до офтальмолога та як не пропустити тривожні дзвоники

Для батьків здоров’я їхньої дитини — найважливіше у світі. І від народження варто ретельно за ним слідкувати, щоб не пропустити початок серйозного захворювання.

Одним із лікарів, яких варто відвідувати, є офтальмолог — це спеціаліст, що займається діагностикою та лікуванням захворювань зору, підбирає окуляри та контактні лінзи.

Візити до цього лікаря вкрай важливі, оскільки він зможе детально оцінити стан зору малюка. Дитяча лікарка-офтальмологиня Ірина Виноградська розповіла, як часто слід відвідувати офтальмолога, як батькам самостійно оцінити стан зору малюка та що має насторожити.

Як часто потрібно відвідувати офтальмолога з дитиною

Вперше малюка оглядає лікар у пологовому будинку. Далі варто перевірятися у такому віці:

6 місяців;

3 роки;

6 років;

щороку під час навчання у школі.

Яким дітям варто приділяти додаткову увагу

Народженим передчасно.

Народженим із малою та дуже малою масою тіла (менше ніж 2,5 кг).

Якщо у близьких родичів є проблеми з зором, наприклад короткозорість, астигматизм тощо.

Як батькам зробити первинний огляд немовляти самостійно

Щоб перевірити, чи добре бачить малюк, необхідно вночі, коли він спить, посвітити ліхтариком в очі.

Нормальною реакцією буде посилення змикання повік. Якщо очі розплющені, дитина має мружитися та намагатиметься повернутися до світла.

Така перевірка допоможе перевірити загальну реакцію малюка на світловий подразник.

На другому місяці дитини варто перевірити рухливість очного яблука. Це робиться за допомогою проведення яскравого предмета на відстані 30 см від очей, коли немовля лежить. Якщо усе добре — малюк слідкуватиме очима за предметом.

Щодо косоокості — якщо вона невелика, це тимчасова проблема, що має зникнути після півроку.

У цей час формується зір, розвивається бінокулярний зір, а центральна нервова система поступово починає контролювати положення очей.

Що має насторожити батьків та є приводом звернутися до офтальмолога

Батьків має насторожити сіруватий колір зіниці малюка. В нормі зіниці мають бути чорного або червоного кольору та однакового розміру.

Інші випадки вимагають виключення патології рефракції, косоокості або симптому білої зіниці.

Щоб перевірити колір зіниці, потрібно зробити фотографію зі спалахом на відстані 4 м із максимальним оптичним збільшенням. Дитина має дивитися прямо в об’єктив камери.

Чим небезпечна косоокість та чому її треба лікувати

Косоокість — це захворювання, за якого порушується робота практично усіх відділів зорового аналізатора. Вона з’являється там, де зникає зір або приховується неврологічна патологія, торч-інфекція тощо.

Саме тому косоокість необхідно лікувати. Щоб вилікувати це захворювання, найчастіше проводять нескладну операцію на м’язах очей. А інколи достатньо спостерігатися у лікаря та дотримуватись рекомендацій, як-от регулярна гімнастика для очей, більярд, пінг-понг тощо.

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