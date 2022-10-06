Молочні зуби теж потребують догляду — поради стоматологині, як та коли починати чистити перші зубки

Дітей потрібно навчати догляду за собою ще змалечку. Особливо ретельної уваги потребують дитячі зубки, хоч вони і тимчасові.

Стоматологиня Ольга Геєр переконує: так, молочні зуби все одно випадуть, але дитині жити з ними сім – вісім років, і це вагома причина, щоб забезпечити молочним зубам належний догляд.

Як чистити молочні зуби

Чистити зуби важливо починати з того часу, коли вони тільки-но прорізалися. Карієс може з’явитися і в три роки, і навряд чи дитині сподобаються часті візити до стоматолога. Тому варто приділити гігієні якомога більшу увагу на ранніх етапах.

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Починати чистити зуби можна спеціальними насадками на палець або шматочком марлі. Це допоможе легко видалити залишки їжі та наліт із зубчиків. Трохи згодом варто поступово привчати дитину до самостійності.

Привчаємо дитину чистити зуби двічі на день. Допомагаємо, пояснюємо, як і що потрібно робити — у цьому плані все стандартно.

Також варто розуміти, що для чищення дитячих зубів необхідна й дитяча паста, що відповідає за своїм складом та абразивністю віку дитини.

Паста має містити ксилітол, який нейтралізує кислоти в ротовій порожнині.

Стоматологиня радить дбати і про харчування: намагайся частіше давати своїй дитині тверді овочі та фрукти. Коли дитина гризе очищену морквину, яблуко або огірок — покращується кровопостачання до зубів і ясен, а також, коли настане час, це стане гарною стимуляцією фізіологічного випадання зубів.

Якщо ж твоя дитина не любить овочі та не бажає їх їсти, спробуй піти на маленькі хитрощі: читай у нашому матеріалі, як привчити дитину їсти овочі.

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