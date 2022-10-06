Батьківство

Молочні зуби теж потребують догляду — поради стоматологині, як та коли починати чистити перші зубки

Вікторія Мельник, редакторка сайту 06 Жовтня 2022, 07:00
Коли починати дитині чистити зуби
Фото: Pexels

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