Молочные зубы тоже требуют ухода — советы стоматолога, как и когда начинать чистить первые зубки

Детей нужно обучать уходу за собой еще с детства. Особо тщательного внимания требуют детские зубки, хоть они и временные.

Стоматолог Ольга Геер убеждает: да, молочные зубы все равно выпадут, но ребенку жить с ними семь – восемь лет, и это веская причина, чтобы обеспечить молочным зубам надлежащий уход.

Как чистить молочные зубы

Чистить зубы важно начинать с того момента, когда они только прорезались. Кариес может появиться и в три года, и вряд ли ребенку понравятся частые посещения стоматолога. Поэтому следует уделить гигиене максимальное внимание на ранних этапах.

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Начинать чистить зубы можно специальными насадками на палец или кусочком марли. Это поможет легко удалить остатки пищи и налет из зубиков. Чуть позже следует постепенно приучать ребенка к самостоятельности.

Приучаем ребенка чистить зубы дважды в день. Помогаем, объясняем, как и что нужно делать — в этом плане все стандартно.

Также следует понимать, что для чистки детских зубов необходима и детская паста, отвечающая по своему составу и абразивности возрасту ребенка.

Паста должна содержать ксилитол, который нейтрализует кислоты в полости рта.

Стоматолог советует заботиться и о питании: старайся чаще давать ребенку твердые овощи и фрукты. Когда ребенок грызет очищенную морковку, яблоко или огурец — улучшается кровоснабжение зубов и десен, а также, когда придет время, это станет хорошей стимуляцией физиологического выпадения зубов.

Если же твой ребенок не любит овощи и не хочет их есть, попробуй пойти на маленькие уловки: читай в нашем материале, как приучить ребенка есть овощи.

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