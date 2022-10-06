Родительство

Молочные зубы тоже требуют ухода — советы стоматолога, как и когда начинать чистить первые зубки

Виктория Мельник, редактор сайта 06 октября 2022, 07:00
Когда начинать ребенку чистить зубы
Фото: Pexels

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