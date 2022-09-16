Важливо не проґавити зубний біль у дітей — коли саме потрібно здійснити перший візит до стоматолога

Дитячі зуби необхідно та дуже важливо лікувати, тому що вони впливають на те, якими будуть їхні наступники — корінні зуби.

Лікарка-стоматолог Оксана Михайлюк дала свої поради щодо лікування зубів у дітей, як виявити перші проблеми із зубами та вчасно звернутись до лікаря.

Коли потрібно вести дитину до стоматолога

Вести дитину до лікаря потрібно, коли дитина вже свідома та не боїться при умові, що в ротовій порожнині все гаразд.

Якщо ми бачимо, що в дітей уже є нюанси, такі як наліт, або ж з’являється карієс, то обов‘язково ведемо до стоматолога за першої можливості. У такому випадку зможемо усунути проблему ще на етапі її зародження, — розповідає Михайлюк.

Не кожна мама розуміє, як виявити в дитини проблеми із зубами. У більшості випадків дефекти візуально помітні.

Зуби починають чорніти, а отже це перший дзвіночок для батьків, щоб швидше звернутись до лікаря.

Якщо вже є глобальна проблема, тоді маленьких дітей вводять в стан сну. Так лікарі мають можливість легенько відпрепарувати та відреставрувати зубки до їхньої попередньої форми, — ділиться лікарка.

Проблеми з”молочними” зубами

Також часто батьки зіштовхуються з проблемами тоді, коли в дітей відбувається зміна “молочних” зубів на постійні.

Якщо цей процес затягується, то необхідно обов‘язково йти до ортодонта, щоб він відразу давав свою рекомендацію.

Я як лікарка рекомендую бути на прицілі у свого ортодонта. Однозначно мати свого стоматолога.

Коли в дитини починається процес випадання зубів, ви можете регулярно приходити до свого лікаря, який її огляне, — рекомендує стоматологиня.

Під час війни не кожен має змогу відвідувати стоматологів, щоб слідкувати за гігієною та здоров’ям ротової порожнини. Особливо можуть страждати дитячі зуби, які псуються набагато швидше.

Читай, як вберегти зуби від карієсу в дітей.

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