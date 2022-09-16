Важно не пропустить зубную боль у детей — когда именно нужно совершить первый визит к стоматологу

Детские зубы необходимо и очень важно лечить, потому что они влияют на то, какими будут их преемники — коренные зубы.
Врач-стоматолог Оксана Михайлюк дала свои советы по лечению зубов у детей, как выявить первые проблемы с зубами и вовремя обратиться к врачу.
Вести ребенка к врачу нужно, когда ребенок уже сознательный и не боится при условии, что в полости рта все в порядке.
Вести ребенка к врачу нужно, когда ребенок уже сознательный и не боится при условии, что в полости рта все в порядке.
Если мы видим, что у детей уже есть нюансы, такие как налет, или появляется кариес, то обязательно ведем к стоматологу при первой возможности. В таком случае сможем устранить проблему еще на этапе ее зарождения, — рассказывает Михайлюк.
Не каждая мама понимает, как выявить у ребенка проблемы с зубами. В большинстве случаев дефекты визуально заметны.
Зубы начинают чернеть, а значит, это первый колокольчик для родителей, чтобы быстрее обратиться к врачу.
Если есть глобальная проблема, тогда маленьких детей вводят в состояние сна. Так врачи имеют возможность легонько отпрепарировать и отреставрировать зубки до их предварительной формы, — делится врач.
Если есть глобальная проблема, тогда маленьких детей вводят в состояние сна. Так врачи имеют возможность легонько отпрепарировать и отреставрировать зубки до их предварительной формы, — делится врач.
Также часто родители сталкиваются с проблемами тогда, когда у детей происходит смена “молочных” зубов на постоянные.
Если этот процесс затягивается, то необходимо идти к ортодонту, чтобы он сразу давал свою рекомендацию.
Я как врач рекомендую быть на прицеле у своего ортодонта. Однозначно иметь своего стоматолога.
Я как врач рекомендую быть на прицеле у своего ортодонта. Однозначно иметь своего стоматолога.
Когда у ребенка начинается процесс выпадения зубов, вы можете регулярно приходить к своему врачу, который его осмотрит, — рекомендует стоматолог.
Во время войны не каждый может посещать стоматологов, чтобы следить за гигиеной и здоровьем полости рта. Особенно могут страдать детские зубы, которые портятся гораздо быстрее.
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