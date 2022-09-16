Родительство

Важно не пропустить зубную боль у детей — когда именно нужно совершить первый визит к стоматологу

Елена Яковлева, редактор сайта 16 сентября 2022, 12:00
Коли вести дитину до стоматолога - як виявити проблеми із зубами
Фото: Pexels

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