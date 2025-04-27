SkinnyTok: в соцсетях стремительно распространяется тренд на худобу

TikTok уже давно перестал быть просто развлекательным приложением. Эта платформа формирует тренды, стили жизни, а иногда даже влияет на здоровье пользователей.

На этот раз внимание регуляторов ЕС привлек тревожный тренд #SkinnyTok, который может представлять серьезную угрозу для физического и психического здоровья подростков, сообщило издание Politico.

Что не так с трендом #SkinnyTok

Под хештегом SkinnyTok пользователи массово делятся видео о необычайных методах похудения, демонстрируя худощавых молодых людей.

Эти ролики, которые уже собрали миллионы просмотров, вызывают тревогу у экспертов, ведь фактически являются опасным возвращением культуры анорексии, которая была популярна в интернете еще два десятилетия назад.

Реакция европейских регуляторов

После массового распространения этого тренда министр цифровой трансформации Франции Клара Шаппа назвала подобный контент неприемлемым и обратилась к французскому медиарегулятору Arcom с просьбой разобраться с проблемой.

Эти видео пропагандируют чрезмерную худобу. Защита несовершеннолетних в интернете является одним из моих приоритетов.

Теперь Arcom совместно с Еврокомиссией начал расследование относительно того, насколько алгоритмы TikTok способствуют распространению этого опасного тренда.

К тому же, Еврокомиссия уже ведет отдельное расследование в отношении алгоритмов TikTok, начиная с февраля прошлого года.

Представитель Еврокомиссии Томас Ренье подтвердил, что тренд #SkinnyTok теперь также стал частью этого расследования, поскольку он представляет риск для общественного здоровья.

Твой вес тебя не определяет

В ответ на критику TikTok ввел предупредительные сообщения, которые появляются во время поиска по хештегу #SkinnyTok: “Твой вес тебя не определяет”. Однако организация Point de Contact, которая также участвует в исследовании этой проблемы, заявляет, что TikTok недостаточно оперативно реагирует на распространение опасного контента.

— Сложность заключается в том, чтобы доказать, что контент является незаконным и направленным именно на несовершеннолетних. Но очевидно, что TikTok недостаточно быстро реагирует.

Пока что расследование находится на начальной стадии, но уже в ближайшее время запланированы переговоры с командами TikTok.

