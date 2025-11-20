Жеребьевка плей-офф ЧМ-2026: с кем Украина будет соревноваться за выход в турнире

Сегодня в Цюрихе состоялась жеребьевка команд, которые будут играть в плей-офф Чемпионата мира по футболу 2026 года. Среди этих участников есть и сборная Украины — читай в материале, с кем придется встретиться нашей сборной.

Результат жеребьевки плей-офф ЧМ 2026: с кем будет играть Украина

Первый матч Украины состоится 26 марта 2026 года на домашнем стадионе (скорее всего, в Польше). Сборная Украины будет играть против сборной Швеции и бороться за выход в финал плей-офф.

В случае победы наших игроков, Украину будет ждать кто-то из пары Польша — Албания — этот матч тоже может быть потенциально домашним.

Также стали известны и другие пары полуфинального плей-офф:

Италия — Северная Ирландия.

Уэльс — Босния и Герцеговина.

Украина — Швеция.

Польша — Албания.

Турция — Румыния.

Словакия — Косово.

Дания — Северная Македония.

Чехия — Ирландия.

Результат жеребьевки плей-офф: как определяются участники отборочного турнира

За последние четыре путевки из зоны УЕФА на Чемпионат мира 2026 в общей сложности соревнуются 16 команд. Из этого количества 12 команд — сборные, занявшие вторые места в своих отборочных группах, а также четыре лучшие команды, а именно победители групп Лиги наций 2024-2025, которым не удалось финишировать в первых двух позициях своей отборочной группы.

Перед жеребьевкой команды распределяются по корзинам по принципу высокого рейтинга УЕФА. Именно благодаря своему рейтингу Украина получила возможность играть против соперников четвертой корзины, где были команды Румынии, Северной Македонии, Швеции и Северной Ирландии.

Чемпионат мира 2026 года пройдет сразу в трех странах, а именно в Канаде, Мексике и Соединенных Штатах Америки. В финальной части турнира сыграют в общей сложности 48 команд. Первый матч ЧМ состоится в Мехико 11 июня, финал примет Нью-Йорк 19 июля.

Также стоит отметить, что жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 состоится тоже в ближайшее время, а именно 5 декабря.

