Тренера Динамо Київ відправили у відставку — хто замінить Олександра Шовковського

Футбольний клуб Динамо Київ оголосив про припинення співпраці з головним тренером Олександром Шовковським та всім його штабом. Виконувачем обов’язків наставника призначено Ігоря Костюка, який раніше працював з юнацькою командою клубу.

Рішення прийнято після поразки команди в єврокубковому матчі на Кіпрі, що стало останньою краплею для президента клубу Ігоря Суркіса — деталі звільнення читай у матеріалі.

Олександра Шовковського звільнено: хто прийде йому на заміну

Шовковський очолив Динамо у листопаді 2023 року як виконувач обов’язків після відставки Мірчі Луческу, а з грудня того ж року став повноцінним головним тренером. Під його керівництвом команда показувала змішані результати, але остання поразка, ймовірно, в Лізі Конференцій, призвела до радикальних змін.

Тренерський штаб команди звільнено від виконання обов’язків.

, — йдеться в офіційній заяві клубу.

Ігор Костюк добре відомий у структурі Динамо: він працював з юнацькими командами. Для нього це дебют на посаді головного тренера дорослої команди.

Виконувачем обов’язків головного тренера призначено Ігоря Костюка, наставника Динамо U19.

, — підтверджує офіційний сайт клубу.

Щодо постійного наступника Шовковського, клуб поки не розголошує деталі. Футбольний експерт Олег Федорчук, як зазначає Sport.ua, вважає, що Динамо потребує тренера з авторитетом, аби повернутися до вершин.

Якщо вже й міняти головного тренера, то потрібна авторитетна кандидатура на заміну, а такої я поки не бачу. Потрібне зважене рішення

, — зазначає експерт.

