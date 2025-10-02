Ліга конференцій УЄФА: Динамо та Шахтар представлятимуть Україну

Українські гранди Динамо Київ та Шахтар Донецьк стартують у Лізі конференцій УЄФА сезону 2025/26. Читай у матеріалі, коли гратимуть українські команди та з якими суперниками зустрінуться.

Динамо Київ і участь у Лізі конференцій

Груповий етап розпочинається 2 жовтня 2025 року і триватиме до 18 грудня. Перші матчі українців: Динамо Київ прийме Крістал Пелас (Англія) 2 жовтня о 19:45 за київським часом на стадіоні Олімпійський.

Окрім цієї зустрічі, українська команда зустрінеться з такими командами:

Самсунспор (23.10);

Зриньські (06.11);

Омонія (27.11);

Фіорентіна (11.12);

Ноа (18.12).

Шахтар Донецьк на Лізі конференцій

У своє чергу Шахтар зіграє на виїзді проти Абердіна (Шотландія) також сьогодні, 2 жовтня, о 22:00. Це дебютні поєдинки в лізі, де команди прагнутимуть набрати очки для високого місця в таблиці.

Окрім цього, на Шахтар чекатимуть і інші суперники:

Легія (23.10);

Брєйдаблік (06.11);

Шемрок Роверс (27.11);

Хамрун Спартанс (11.12);

Рієка (18.12).

Ліга конференцій: що це за турнір

Ліга конференцій — це третій за престижністю європейський клубний турнір, який збирає 36 команд з усього континенту. Формат змагань — ліговий етап, де всі грають по 6 матчів (по 3 вдома та на виїзді) у єдиній таблиці. Топ-8 виходять напряму до 1/8 фіналу, команди з 9-24 місця — у плей-офф, а нижчі вибувають. Цьогоріч фінал відбудеться 27 травня 2026 року в Стамбулі. Турнір акцентує увагу на менш відомих клубах, даючи шанс на єврокубковий успіх.

Для України це можливість для Динамо та Шахтаря повернутися до топу після складних часів через війну.

