Мирча Луческу в критическом состоянии: легендарный тренер находится в медикаментозной коме

Мир мирового и украинского футбола замер в ожидании новостей из Бухареста. По состоянию на 6 апреля 2026 года состояние легендарного 80-летнего тренера Мирчи Луческу остается тяжелым. Бывший наставник Шахтера, Динамо и сборной Румынии находится в отделении интенсивной терапии Бухарестской университетской больницы скорой помощи.

Врачи вынуждены поддерживать его жизнь с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких, а сам тренер находится в состоянии седации и без сознания.

Борьба за жизнь легенды: Мирча Луческу в состоянии медикаментозной комы

Критическая ситуация начала развиваться в конце марта. 29 марта Луческу госпитализировали непосредственно из расположения сборной Румынии после поражения от Турции (0:1) в плей-офф отбора к ЧМ-2026. Уже через несколько дней, 2 апреля, тренер официально покинул пост наставника национальной команды по состоянию здоровья.

Переломным моментом стало 3 апреля, когда Мирча Луческу перенес острый инфаркт миокарда прямо в больничной палате. Ситуация была настолько серьезной, что медикам пришлось трижды проводить реанимационные процедуры, чтобы вернуть тренера к жизни.

Ему установили уже пятый по счету стент, однако тяжелые сердечные аритмии, начавшиеся впоследствии, заставили врачей прибегнуть к крайней мере — введению пациента в медикаментозную кому.

Министр здравоохранения Румынии Александру Рогобете подтвердил, что за последние 48 часов медицинские показатели Луческу существенно ухудшились. На данный момент врачи избегают каких-либо конкретных прогнозов.

В ночь на 6 апреля в Бухарест срочно прибыл сын легенды — Разван Луческу. Он навестил отца в реанимации, однако пообщаться с ним не удалось из-за бессознательного состояния пациента. Директор издания GSP Овидиу Йоаницоая призвал общественность и СМИ к сдержанности:

Ситуация критическая. Мы должны с большим уважением относиться к его страданиям и боли семьи. Сейчас лучшее, что мы можем сделать, — это молиться за Мирчу Луческу и надеяться на чудо.

Футбольная семья Украины и Европы выражает слова поддержки Мистеру. В частности, на состояние экс-тренера отреагировал Дарио Срна, назвав Луческу сильным человеком, и Арда Туран, который пожелал специалисту скорейшего выздоровления.

Во время пресс-конференций ведущих клубов Европы, в частности миланского «Интера», тренеры и игроки вспоминают Луческу не только как великого профессионала, но и как человека, чья жажда жизни всегда была примером.

Сейчас вся надежда возлагается на выносливость организма легендарного тренера и мастерство румынских кардиологов.

