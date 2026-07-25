Против стресса и старения: ученые выяснили, как кофе защищает организм

Кофе может помочь клеткам лучше бороться со стрессом, старением и воспалением с помощью защитного рецептора NR4A1. Польза для здоровья кофе проявляется в том, что его компоненты могут активировать этот рецептор, который помогает защитить клетки от стресса и повреждений.

Как сообщает Science Daily, к таким выводам пришли в Техасском колледже ветеринарной медицины и биомедицинских наук США.

Кофе полезен для здоровья: как именно он влияет

Ранее кофе уже неоднократно связывали с более длительной продолжительностью жизни и снижением риска некоторых хронических заболеваний. Но биологические процессы, которые могут объяснить это влияние, не были понятны.

Теперь исследователи обнаружили, что определенные соединения в кофе могут активировать NR4A1 — рецептор, который становится все более важным в исследованиях старения, реакций на стресс и заболеваний. Отмечается, что NR4A1 – это ядерный рецептор, помогающий контролировать активность генов во время стресса или повреждения тканей.

— Если вы повреждаете почти любую ткань, NR4A1 реагирует, чтобы уменьшить это повреждение. Если вы убираете этот рецептор, повреждение усиливается, – объясняют исследователи.

Ученым удалось выяснить, что несколько соединений в кофе могут связываться с NR4A1 и изменять его активность. Наиболее активными были полигидрокси- и полифенольные соединения, такие как кофейная кислота.

В лабораторных исследованиях эти соединения уменьшали повреждение клеток и замедляли рост раковых клеток. Когда исследователи удалили NR4A1 из клеток, эти защитные эффекты исчезли.

Также отмечается, что кофеин — самый объемный отдельный компонент кофе, однако он может быть не главным источником защитного эффекта напитка. Природные соединения, которые также присутствуют во многих фруктах и ​​овощах, сильнее влияли на рецептор NR4A1.

— Кофеин связывается с рецептором, но в наших моделях он не оказывает особого влияния. Полигидроксильные и полифенольные соединения гораздо активнее, — говорят исследователи.

Ранее сообщалось, что 2-3 чашки кофе в день снижают риск депрессии.

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