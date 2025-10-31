Французский парламент ратифицировал поправку в закон об изнасиловании, официально включив требование согласия к юридическому определению сексуального насилия и изнасилования.

Читай в материале, чем отличается закон старый относительно нового и с чем связаны такие решения в законодательстве.

Стала той, после которой изменили закон: о чем речь в правке

Как сообщает BBC, ранее изнасилование или сексуальное насилие определялось как любая форма сексуального проникновения, совершаемая с использованием насилия, принуждения, угрозы или неожиданности. Новая редакция закона утверждает, что все сексуальные акты, совершенные без согласия другого, составляют изнасилование.

Согласие определяется как свободное и информированное, конкретное, предварительное и отозванное. Закон уточняет, что согласие нельзя толковать как молчание или отсутствие реакции, а также его нет, если сексуальный акт совершен из-за насилия, принуждения, угрозы или неожиданности какого-либо характера. Согласие оценивают в зависимости от обстоятельств.

Это изменение является результатом продолжавшейся годами межпартийной дискуссии, но набравшей обороты после резонансного судебного процесса над Жизель Пелико в прошлом году. В этом деле 50 мужчин признали виновными в сексуальном насилии или изнасиловании Пелико, которую муж Доминик Пелико одурманивал наркотиками и приглашал других мужчин в их дом для изнасилования более десяти лет.

Многие адвокаты обвиняемых утверждали, что подсудимые не могли быть виновны в изнасиловании, поскольку не знали об отсутствии согласия Пелико, и что преступление не может быть без намерения его совершить. Новый закон должен усложнить подобные аргументы защиты.

Поправку подготовили две депутатки: Мари-Шарлотт Гарин от партии Зеленых и Вероник Риоттон, центристка. Они назвали результат исторической победой и большим шагом вперед в борьбе с сексуальным насилием.

Первоначальная версия поправки была принята Национальным собранием в апреле, но ее рассмотрение задержалось из-за политической нестабильности во Франции. В среду Сенат окончательно одобрил законопроект 327 голосами за и 15 содержаниями. После этого документ вернули в парламент для финального утверждения.

Критики поправки утверждали, что она может превратить сексуальные отношения в своеобразные контракты или заставить жертвы изнасилования доказывать отсутствие согласия. В прошлом году сенатор от Зеленых Мелани Фогель заявила, что общество уже приняло факт, что разница между сексом и изнасилованием — это согласие.

Раньше мы подробно рассказывали о деле Жизель Пелико — читай в материале детали всей ситуации.

