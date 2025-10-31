Французький парламент ратифікував поправку до закону про зґвалтування, офіційно включивши вимогу згоди до юридичного визначення сексуального насильства та зґвалтування.

Читай у матеріалі, чим відрізняється старий закон від нового та з чим пов’язані такі рішення у законодавстві.

Стала тією, після кого змінили закон: про що йдеться у правці

Як повідомляє BBC, раніше зґвалтування чи сексуальне насильство визначалося як будь-яка форма сексуального проникнення, скоєна з використанням насильства, примусу, загрози чи несподіванки. Нова редакція закону стверджує, що всі сексуальні акти, скоєні без згоди іншої особи, є зґвалтуванням.

Згода визначається як вільна та поінформована, конкретна, попередня та відкликана. Закон уточнює, що згоду не можна тлумачити як мовчання чи відсутність реакції, а також її немає, якщо сексуальний акт скоєно через насильство, примус, загрозу чи несподіванку будь-якого характеру. Згоду оцінюють залежно від обставин.

Ця зміна є результатом міжпартійної дискусії, яка тривала роками, але набрала обертів після резонансного судового процесу щодо Жизель Пеліко минулого року. У цій справі 50 чоловіків визнали винними в сексуальному насильстві чи зґвалтуванні Пеліко. Її чоловік, Домінік Пеліко, протягом понад десятиліття одурманював жінку наркотиками й запрошував інших чоловіків до їхнього дому для вчинення зґвалтувань.

Багато адвокатів обвинувачених стверджували, що підсудні не могли бути винними в зґвалтуванні, оскільки не знали про відсутність згоди Пеліко, і що злочину не може бути без наміру його скоїти. Новий закон має ускладнити подібні аргументи захисту.

Поправку підготували дві депутатки: Марі-Шарлотт Гарін від партії Зелених та Веронік Ріоттон, центристка. Вони назвали результат історичною перемогою та великим кроком вперед у боротьбі проти сексуального насильства.

Початкова версія поправки була ухвалена Національними зборами у квітні, але її розгляд затримався через політичну нестабільність у Франції. У середу Сенат остаточно схвалив законопроєкт 327 голосами за. Після цього документ повернули до парламенту для фінального затвердження.

Критики поправки стверджували, що вона може перетворити сексуальні стосунки на своєрідні контракти або змусити жертв зґвалтування доводити відсутність згоди. Торік сенаторка від Зелених Мелані Фогель заявила, що суспільство вже прийняло факт, що різниця між сексом і зґвалтуванням — це згода.

Раніше ми детально розповідали про справу Жизель Пеліко — читай у матеріалі деталі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!