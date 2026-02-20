Україна отримає обладнання з 6 європейських ТЕС і ТЕЦ: Шмигаль озвучив деталі пакету на €600 млн

Україна масштабує зусилля з відновлення енергетичної інфраструктури, залучаючи як пряму фінансову допомогу, так і критично необхідне технічне обладнання.

У четвер, 20 лютого, перший віцепремʼєр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про успішні домовленості, результатом яких стане інвестиційний пакет у розмірі 600 мільйонів євро.

Фінансовий щит: хто і скільки виділяє коштів

Кошти будуть спрямовані на стабілізацію енергосистеми та підготовку до майбутніх викликів. За словами міністра, структура фінансування розподілена між ключовими партнерами:

€250 млн — внесок міжнародних партнерів безпосередньо до Фонду підтримки енергетики України;

$276 млн — цільова допомога від Сполучених Штатів у межах спеціалізованого проєкту SPARK;

€71 млн — грантова підтримка від Франції, що буде спрямована на закриття гуманітарних потреб галузі.

Технічний ресурс: друге життя європейських станцій

Одним із найважливіших досягнень став механізм отримання вживаного, але робочого обладнання для вітчизняних ТЕС і ТЕЦ. Україна вже досягла згоди з шістьма країнами: Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною.

Ми домовилися про постачання виведеного з експлуатації обладнання щонайменше з шести європейських ТЕС і ТЕЦ. Це дозволить нам оперативно проводити ремонти та встановлювати необхідні потужності на українських об’єктах у найкоротші терміни, — наголосив Денис Шмигаль.

Важливий етап переговорів пройшов у столиці Франції. Під час візиту українська делегація підписала низку меморандумів, що визначають вектори співпраці на роки вперед. Зокрема, йдеться про посилення взаємодії в енергетичній сфері з Канадою, а також про розвиток ядерної енергетики спільно з французькими фахівцями.

