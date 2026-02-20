Украина получит оборудование по 6 европейским ТЭС и ТЭЦ: Шмигаль озвучил детали пакета на €600 млн

Украина масштабирует усилия по восстановлению энергетической инфраструктуры, привлекая как прямую финансовую помощь, так и критически необходимое техническое оборудование.

В четверг, 20 февраля, первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил об успешных договоренностях, результатом которых стал инвестиционный пакет в размере 600 миллионов евро.

Финансовый щит: кто и сколько выделяет средств

Средства будут направлены на стабилизацию энергосистемы и подготовку к будущим вызовам. По словам министра, структура финансирования распределена между ключевыми партнерами:

€250 млн — взнос международных партнеров непосредственно в Фонд поддержки энергетики Украины;

$276 млн — целевая помощь от Соединенных Штатов в рамках специализированного проекта SPARK;

€71 млн — грантовая поддержка от Франции, которая будет направлена на закрытие гуманитарных нужд отрасли.

Технический ресурс: вторая жизнь европейских станций

Одним из важнейших достижений стал механизм получения бывшего в употреблении, но рабочего оборудования для отечественных ТЭС и ТЭЦ. Украина уже достигла согласия с шестью странами: Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией.

Мы договорились о поставках выведенного из эксплуатации оборудования как минимум с шести европейских ТЭС и ТЭЦ. Это позволит нам оперативно проводить ремонты и устанавливать необходимые мощности на украинских объектах в кратчайшие сроки, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Важный этап переговоров прошел в столице Франции. Во время визита украинская делегация подписала ряд меморандумов, определяющих векторы сотрудничества на годы вперед. В частности, речь идет об усилении взаимодействия в энергетической сфере с Канадой, а также о развитии ядерной энергетики совместно с французскими специалистами.

