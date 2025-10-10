Скільки ТЕС в Україні: потужності держави в електрогенерації

Енергетичний сектор України, який є ключовим для економіки та повсякденного життя мільйонів громадян, зазнав катастрофічних втрат через російську агресію. Читай у матеріалі, скільки всього ТЕС в Україні та скільки з них зруйновано чи знаходяться під окупацією.

Скільки ТЕС в Україні

Станом на жовтень 2025 року, всі підконтрольні українському уряду теплові електростанції (ТЕС) зазнали ударів, а значна частина з них повністю або частково зруйнована.

Росія знищила всі ТЕС та майже всю гідроелектричну потужність країни напередодні зими, намагаючись залишити українців у темряві та холоді. Це призвело до втрати близько 80% теплової генерації та 40% гідроелектричної.

До початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Україна мала близько 15 основних великих теплових електростанцій, включаючи як вугільні, так і газові. Загальна встановлена потужність ТЕС становила понад 20 ГВт, що забезпечувало значну частку електроенергії в країні. Однак через окупацію та руйнування реальна картина змінилася.

Бурштинська: Івано-Франківська область, встановлена потужність 2334 МВт, знищена 22 березня 2024 року;

Добротвірська: Львівська область, потужність пошкоджена, але частково працює.

Криворізька: 2820 МВт, пошкоджена атаками, але продовжує працювати в обмеженому режимі.

Курахівська: Донецька, пошкоджена 17 жовтня 2022; розібрана на запчастини в 2024; під російським контролем з січня 2025.

Ладижинська: Вінницька, знищена 22 березня 2024 року; значні руйнування енергоблоків.

Луганська: під російською окупацією.

Миронівська ТЕС: Донецька, окупація.

Придніпровська: Дніпропетровська, 1765 МВт, пошкоджена, але частково відновлена.

Слов’янська: Донецька, близько до лінії фронту; регулярно обстрілюється, пошкоджена.

Старобешівська: Донецька, 1785 МВт, під окупацією.

Трипільська: Київська, 1800 МВт, знищена 11 квітня 2024 року; фактично втрачена.

Вуглегірська: Донецька, 3600 МВт, окупація.

Запорізька: Запорізька, 2850 МВт, окупація.

Зміївська: Харківська, 2200 МВт, знищена 22 березня 2024 року; майже повністю зруйнована.

Зуївська: Донецька, під російською окупацією.

З 15 основних ТЕС близько 7-8 перебувають під окупацією, а решта — пошкоджені або зруйновані. Лише 27% великих ТЕС залишаються в робочому стані, тоді як 73% зруйновані або пошкоджені. Компанія ДТЕК, яка володіє кількома станціями, втратила майже 90% своїх потужностей.

Нещодавно, у зв’язку з ворожими атаками, на Сумщині були введені графіки відключень світла — читай у матеріалі, скільки це триватиме та як визначити, коли у тебе не буде світла.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!